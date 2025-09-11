Ungaria este pregătită să îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Kiev: „Este în interesul nostru să avem relații bune cu toate țările vecine”

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat, joi, la Budapesta, că Ungaria este pregătită să își îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Ucraina deoarece Kievul poartă întreaga responsabilitate pentru deteriorarea dramatică a relațiilor bilaterale, informează MTI, citat de Agerpres.

Conform unui comunicat al Ministerului de Externe de la Budapesta, după discuțiile cu vicepremierul Ucrainei pentru integrarea europeană și euroatlantică, Taras Kacika, Szijjarto a spus că nu poate afirma dacă relațiile bilaterale se află în prezent la cel mai scăzut nivel deoarece este imposibil să se excludă posibilitatea ca acestea să se deterioreze și mai mult.

„Întreaga responsabilitate pentru deteriorarea extraordinară a relațiilor dintre Ungaria și Ucraina din ultimii zece ani aparține Kievului. Din păcate, nu putem exclude că lucrurile ar putea merge chiar mai rău de atât. Totuși, un lucru rămâne neschimbat și sigur: este în interesul nostru să avem relații bune cu toate țările vecine, inclusiv cu Ucraina”, a scris Szijjarto, pe Facebook.

„Nu noi am luat drepturile minorității ucrainene din Ungaria, nu noi punem în pericol securitatea energetică a ucrainenilor și nu noi dorim să-i atragem într-un război. Relația dintre Ungaria și Ucraina este foarte complicată și sper sincer ca următorii zece ani să aducă o evoluție mai bună decât cea din ultimul deceniu. Suntem pregătiți pentru asta, dar trebuie spus limpede că acest lucru depinde exclusiv de Kiev și de Ucraina”, a continuat ministrul ungar de externe.

Referindu-se la întâlnirea cu oficialul ucrainean, Peter Szijjarto a spus că guvernul Ungariei a fost întotdeauna în favoarea gesturilor pozitive și a construirii încrederii și a acționat în consecință.

În acest context a menționat exemplul unei instituții educaționale bilingve ungaro-ucrainene care a început să funcționeze în Budapesta la începutul lunii septembrie, afirmând că, în viitor, școala primară ar putea deveni și o școală secundară. A adăugat că, de la începutul războiului, aproximativ 12.500 de copii din Ucraina au fost trimiși în tabere în Ungaria pentru a-i ajuta să uite ororile trăite acasă.

Szijjarto a spus că i-a cerut, de asemenea, oficialului ucrainean ca Kievul să oprească atacurile asupra conductei Drujba, care este crucială pentru aprovizionarea Ungariei.

„Nu am cerut acest lucru din cauza Rusiei, ci pentru binele nostru. Conducta Drujba transportă țiței către Ungaria. Atacurile asupra conductei Drujba cauzează daune grave și pun în pericol securitatea aprovizionării noastre energetice, nu pe cea a Rusiei”, a subliniat el.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că liderul american Donald Trump s-a arătat „foarte nemulțumit” de faptul că statele Uniunii Europene continuă să cumpere petrol din Rusia.

Zelenski i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucționa procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară și blocarea majorității fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană în urma disputelor ideologice dintre Budapesta și Bruxelles.