Ungaria ia în calcul importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, afirmă Szijjártó: „Suntem interesați să adăugăm România la sursele noastre de aprovizionare cu gaze”

Ungaria este interesată de diversificare și de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat marți ministrul ungar de externe, Peter Szijjártó, într-o conferință de presă pe teme energetice, scrie Agerpres.

„Acum, care va fi structura consumului intern și a exporturilor de gaze care vor fi exploatate din Neptun Deep este o decizie națională a voastră. Odată ce România decide și dacă există gaz din zăcământul Neptun Deep care urmează să fie exportat, cu siguranță suntem interesați să îl importăm în Ungaria, în cazul în care poate fi încheiat un acord comercial bun între compania energetică maghiară MVM și OMV Petrom. Ideea este că da, suntem interesați de diversificare, suntem interesați să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaze ale Ungariei. Problema este, pe de o parte, comercială și, pe de altă parte, o decizie națională a voastră”, a declarat oficialul maghiar.

Întrebat de posibilitatea ca firma energetică maghiară MOL să achiziționeze activele internaționale ale Lukoil, Peter Szijjarto a apreciat că există șanse de negocieri dar situația este prematură.

„Ce pot să vă spun este că MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să facă acest lucru pentru că am obținut o derogare din partea Statelor Unite privind sancțiunile lor asupra livrărilor de petrol. Așadar, considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi atunci când vine vorba de aprovizionarea energetică a Ungariei. Îmi mențin poziția. Am experiență în ceea ce privește cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Până acum au fost de încredere. Toate alternativele sunt mai puțin de încredere sau mai scumpe. Deci, pentru a schimba o sursă ieftină și de încredere cu una mai scumpă și mai puțin de încredere, nu-mi puteți oferi un motiv pentru asta”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă Ungaria ar fi interesată să achiziționeze participația Lukoil din zăcământul Trident din Marea Neagră, Peter Szijjarto a răspuns: „Ei bine, după cum v-am spus, MOL, care este o companie maghiară cu capital privat, desfășoară negocieri internaționale pe baze comerciale, fie cu Lukoil, fie cu oricine altcineva. Dacă au șansa de a face tranzacții, de a încheia acorduri pe piața internațională de energie, care sunt accesibile și profitabile pentru ei, sunt sigur că vor negocia în favoarea lor. Sperăm că vor avea succes în toate negocierile care le aduc profit, pentru că cu cât sunt mai profitabile companiile ungare, cu atât mai bine pentru economia ungară”.

Perimetrul Trident este deținut în proporție de 87,8% de Lukoil și restul de Romgaz, companie controlată de statul român, iar estimările preliminare – încă neconfirmate de foraje – indicau că aici ar fi rezerve potențiale de gaze de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi.

Referindu-se la cooperarea energetică dintre România și Ungaria, Peter Szijjarto a apreciat că cele două țări sunt pe aceeași lungime de undă în privința aspectelor strategice ale aprovizionării sigure cu energie.

„Pentru că noi credem în pragmatism, în bun-simț și credem în necesitatea unei cooperări de bună vecinătate, deoarece, dacă vecinii nu sunt capabili să coopereze pentru a contribui la securitatea energetică a fiecăruia, atunci apare o mare problemă, așa cum, din păcate, unii dintre vecinii noștri sunt exemple în acest sens. Așadar, cooperarea energetică dintre România și Ungaria este exemplară. Este cu adevărat perfectă și apreciem acest lucru. De la 1 noiembrie am reușit să creștem capacitatea interconectorului nostru de gaze la 2,7 miliarde de metri cubi. De ce? Pentru că ne bazăm pe livrări crescute în anii următori din și prin România către Ungaria. De ce? Pentru că înțelegem că România va juca un rol foarte important în alimentarea regiunii cu gaze în viitor”, a precizat oficialul maghiar.