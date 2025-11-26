ROMÂNIA
Ungaria ia în calcul importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, afirmă Szijjártó: „Suntem interesați să adăugăm România la sursele noastre de aprovizionare cu gaze”
Ungaria este interesată de diversificare și de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat marți ministrul ungar de externe, Peter Szijjártó, într-o conferință de presă pe teme energetice, scrie Agerpres.
„Acum, care va fi structura consumului intern și a exporturilor de gaze care vor fi exploatate din Neptun Deep este o decizie națională a voastră. Odată ce România decide și dacă există gaz din zăcământul Neptun Deep care urmează să fie exportat, cu siguranță suntem interesați să îl importăm în Ungaria, în cazul în care poate fi încheiat un acord comercial bun între compania energetică maghiară MVM și OMV Petrom. Ideea este că da, suntem interesați de diversificare, suntem interesați să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaze ale Ungariei. Problema este, pe de o parte, comercială și, pe de altă parte, o decizie națională a voastră”, a declarat oficialul maghiar.
Întrebat de posibilitatea ca firma energetică maghiară MOL să achiziționeze activele internaționale ale Lukoil, Peter Szijjarto a apreciat că există șanse de negocieri dar situația este prematură.
„Ce pot să vă spun este că MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să facă acest lucru pentru că am obținut o derogare din partea Statelor Unite privind sancțiunile lor asupra livrărilor de petrol. Așadar, considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi atunci când vine vorba de aprovizionarea energetică a Ungariei. Îmi mențin poziția. Am experiență în ceea ce privește cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Până acum au fost de încredere. Toate alternativele sunt mai puțin de încredere sau mai scumpe. Deci, pentru a schimba o sursă ieftină și de încredere cu una mai scumpă și mai puțin de încredere, nu-mi puteți oferi un motiv pentru asta”, a afirmat ministrul.
Întrebat dacă Ungaria ar fi interesată să achiziționeze participația Lukoil din zăcământul Trident din Marea Neagră, Peter Szijjarto a răspuns: „Ei bine, după cum v-am spus, MOL, care este o companie maghiară cu capital privat, desfășoară negocieri internaționale pe baze comerciale, fie cu Lukoil, fie cu oricine altcineva. Dacă au șansa de a face tranzacții, de a încheia acorduri pe piața internațională de energie, care sunt accesibile și profitabile pentru ei, sunt sigur că vor negocia în favoarea lor. Sperăm că vor avea succes în toate negocierile care le aduc profit, pentru că cu cât sunt mai profitabile companiile ungare, cu atât mai bine pentru economia ungară”.
Perimetrul Trident este deținut în proporție de 87,8% de Lukoil și restul de Romgaz, companie controlată de statul român, iar estimările preliminare – încă neconfirmate de foraje – indicau că aici ar fi rezerve potențiale de gaze de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi.
Referindu-se la cooperarea energetică dintre România și Ungaria, Peter Szijjarto a apreciat că cele două țări sunt pe aceeași lungime de undă în privința aspectelor strategice ale aprovizionării sigure cu energie.
„Pentru că noi credem în pragmatism, în bun-simț și credem în necesitatea unei cooperări de bună vecinătate, deoarece, dacă vecinii nu sunt capabili să coopereze pentru a contribui la securitatea energetică a fiecăruia, atunci apare o mare problemă, așa cum, din păcate, unii dintre vecinii noștri sunt exemple în acest sens. Așadar, cooperarea energetică dintre România și Ungaria este exemplară. Este cu adevărat perfectă și apreciem acest lucru. De la 1 noiembrie am reușit să creștem capacitatea interconectorului nostru de gaze la 2,7 miliarde de metri cubi. De ce? Pentru că ne bazăm pe livrări crescute în anii următori din și prin România către Ungaria. De ce? Pentru că înțelegem că România va juca un rol foarte important în alimentarea regiunii cu gaze în viitor”, a precizat oficialul maghiar.
Rețele Electrice România scoate la licitație lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii energetice din orașul Bocșa. Investiția este realizată cu sprijinul fondurilor europene
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziții publice, o procedură de achiziție pentru lucrări de modernizare a rețelelor de medie și joasă tensiune din localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin, în beneficiul a aproximativ 17.000 de locuitori.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, valoarea licitației este de peste 198 milioane de lei, fără TVA, lucrările fiind co-finanțate prin Fondul de Modernizare.
„Prin această investiție realizată cu sprijinul fondurilor europene, demonstrăm angajamentul nostru față de comunitate și viitorul ei. Modernizarea rețelei electrice din orașul Bocșa va crește reziliența și fiabilitatea infrastructurii, asigurând o alimentare sigură și continuă pentru locuitori. Proiectul vizează reconfigurarea rețelei de distribuție pentru zona de medie tensiune, precum și creșterea gradului de digitalizare a rețelei. Prin aceste măsuri, pregătim infrastructura nu doar pentru nevoile actuale ale consumatorilor, ci și pentru cele viitoare, consolidând totodată atractivitatea orașului pentru noi investitori și contribuind la dezvoltarea sa economică pe termen lung,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.
Astfel, în urma acestei licitații, în orașul Bocșa din județul Caraș-Severin, Rețele Electrice România va moderniza parțial rețelele de medie si joasă tensiune prin înlocuirea cablurilor și conductoarelor pe distanțe de aproape 38 de km pentru cele de medie tensiune, respectiv 81 de km pentru cele de joasă tensiune. În plus, rețeaua de medie tensiune va fi parțial trecută în subteran, iar traseele cablurilor de rețea subterană au fost alese astfel încât să nu interfereze cu monumente istorice/de arhitectură, cu situri arheologice sau ale instituțiilor critice.
De asemenea, vor fi modernizate 47 de posturi de transformare, o parte dintre acestea fiind trecute de pe stâlp (aeriene) în anvelope de beton. Elementele de rețea vor fi trecute în sistem de telecontrol și vor fi refăcute peste 7.300 de branșamente.
Valoarea totală a proiectului se ridică la 204 milioane de lei, fără TVA, din care valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 146 milioane de lei. Valabilitatea contractelor se încheie la expirarea perioadei de monitorizare a durabilității proiectelor, adică 5 ani de la data punerii în funcțiune a investițiilor.
Termenul de depunere a ofertelor este 12.01.2026, iar lucrările vor avea o durată de 42 de luni de la încheierea contractului.
Studiu: Ritmul digitalizării statului, considerat lent de 84% dintre români. Eliminarea drumurilor la ghișee, dorință națională
Românii vor un stat digital care elimină birocrația și accelerează modernizarea administrației publice, subliniază un nou studiu realizat de Edge Institute împreună cu AtlasIntel în noiembrie 2025, potrivit unui comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro. Sondajul, prezentat la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, surprinde felul în care cetățenii se raportează la transformarea digitală: ce funcționează, ce frustrează, ce așteptări au și ce ritm consideră acceptabil pentru modernizarea statului.
Majoritatea românilor au folosit în ultimul an servicii publice online
Datele studiului arată că 76,4% dintre români au folosit în ultimul an servicii electronice ale instituțiilor publice – un nivel de interacțiune care le permite să evalueze direct cât de eficient funcționează digitalizarea statului și ce îmbunătățiri așteaptă de la instituțiile publice.
Eliminarea drumurilor la ghișee: prioritatea românilor
Pentru români, digitalizarea înseamnă, în primul rând, reducerea birocrației și eliminarea drumurilor între instituții, prin procese administrative care pot fi rezolvate integral online. În topul așteptărilor se află posibilitatea de a depune cereri fără a merge la ghișeu (68,7%), circulația automată a documentelor între instituții (61,4%) și interoperabilitatea bazelor de date, care ar elimina necesitatea adeverințelor (57,1%).
Cum văd românii digitalizarea: între așteptări clare și evaluări critice
Românii asociază digitalizarea statului cu soluții practice și ușor de utilizat: semnătura electronică pentru cetățeni și firme (43%), site-uri de prezentare moderne pentru ministere (36,2%) și, într-o măsură mai redusă, prezența instituțiilor pe rețelele sociale (17,2%).
Când vine vorba de evaluarea nivelului actual de digitalizare, percepția este însă rezervată: 65% dintre respondenți consideră că instituțiile publice sunt slab digitalizate, în timp ce domenii precum calitatea internetului și digitalizarea firmelor private primesc evaluări semnificativ mai bune.
Beneficiile și dezavantajele digitalizării
Studiul arată că românii văd în digitalizare un instrument util, dar nu lipsit de riscuri. Printre beneficiile cele mai frecvent invocate se află reducerea birocrației (65,3%), economisirea timpului (50,5%) și accesul mai rapid la informații și servicii (48,7%).
În același timp, respondenții semnalează și posibile efecte negative, precum impactul asupra persoanelor vulnerabile (29,2%), riscul dispariției unor locuri de muncă (28,3%) și dependența tot mai mare de tehnologie (28,1%). Chiar și în contextul avantajelor și dezavantajelor percepute, aproape 73% dintre români consideră digitalizarea un lucru bun sau foarte bun.
Ritmul digitalizării: o nemulțumire generalizată
84% dintre români spun că ritmul digitalizării statului este unul lent sau foarte lent. Percepția indică o dezaliniere clară între așteptările cetățenilor și viteza reală cu care avansează transformarea digitală în instituțiile publice.
Nevoia de schimbare: un semnal puternic din partea populației
Trei sferturi dintre români (75,8%) spun că România are nevoie de schimbări majore – un indicator clar al presiunii publice pentru modernizare. Această nevoie puternic exprimată se aliniază cu nemulțumirea față de ritmul actual al digitalizării: oamenii nu mai vor doar servicii online, ci o transformare reală a modului în care funcționează statul.
Corupția rămâne principala îngrijorare a românilor
Pentru 77% dintre români, corupția reprezintă cea mai mare îngrijorare, înaintea stării generale a sistemelor de educație și sănătate, prețurilor ridicate sau războiului din Ucraina. Contextul sugerează că digitalizarea – prin transparență și procese automatizate – este percepută ca o soluție directă împotriva acestui fenomen.
Încrederea în instituțiile statului rămâne scăzută, însă există așteptări mari din partea lor
Datele arată un nivel ridicat de neîncredere în Parlament (53% fără încredere), Guvern (45%) și Președinție (51%). Primăriile se detașează ușor de acest grup, având un procent mai mic de neîncredere (39%) și un nivel mai ridicat de încredere (24%). Cu toate acestea, românii atribuie responsabilitatea digitalizării în mod covârșitor Prim-ministrului și Guvernului (75,5%), urmate la mare distanță de Parlament (41,1%). Actorii privați sau Președintele sunt percepuți ca având un rol secundar.
Digitalizarea, dincolo de tehnologie: despre eficiență și încredere
Prezentarea studiului realizată de Robert Berza (Director Executiv Edge Institute), alături de sociologul Barbu Mateescu și jurnalistul Mihnea Măruță în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, a subliniat că românii înțeleg digitalizarea mult mai matur decât se credea: nu strict ca proces tehnologic, ci ca pilon în funcționarea corectă, eficientă și transparentă a statului. „Datele ne arată că așteptările sunt clare: românii vor servicii publice eficiente, fără birocrație inutilă, și un stat care respectă timpul oamenilor. „Digitalizarea este doar instrumentul — miza reală este încrederea.”, a transmis Robert Berza, Director Executiv Edge Institute, în cadrul evenimentului.
Metodologie studiu
Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 2.240 de respondenți adulți din România, cu recrutare digitală aleatorie (Atlas RDR). Datele au fost colectate în perioada 12–19 noiembrie 2025.
Raport: EU4Health, cel mai ambițios program de finanțare a sănătății din istoria UE, a jucat un rol esențial în crearea Uniunii Europene a Sănătății
Comisia Europeană a publicat astăzi o evaluare intermediară a programului EU4Health, cel mai mare și mai ambițios program de finanțare a sănătății din istoria UE. Cu un buget de 4,6 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, EU4Health a contribuit în mod semnificativ la redresarea UE după pandemia de COVID-19, sprijinind statele membre în crearea unor sisteme de sănătate mai reziliente și mai accesibile și consolidând pregătirea și capacitatea de reacție în situații de criză, se arată într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Ca principală sursă de finanțare în domeniul sănătății, EU4Health a jucat un rol esențial în crearea Uniunii Europene a Sănătății, care include realizări importante precum Planul european de combatere a cancerului, reforma legislației farmaceutice a UE și abordarea globală a sănătății mintale.
Programul EU4Health a permis, de asemenea, lansarea unor inițiative noi care schimbă regulile jocului, printre care Grupul de experți în sănătate publică, Spațiul european de date privind sănătatea și Cadrul de evaluare a tehnologiilor medicale.
Evaluarea intermediară a EU4Health arată că programul este pe cale să își atingă obiectivele. S-au înregistrat progrese semnificative în îndeplinirea obiectivelor în domenii-cheie precum: pregătirea și răspunsul la situații de criză; promovarea sănătății și prevenirea bolilor; cancerul; și răspunsul la nevoile pacienților cu boli rare prin intermediul ERN.
EU4health a adus o valoare adăugată semnificativă la nivelul UE prin consolidarea capacităților, planificarea strategică și stabilirea priorităților și acțiunilor pentru extinderea și promovarea inovării și utilizarea optimă a rezultatelor cercetării.
Acțiunile întreprinse în cadrul programului EU4Health între ianuarie 2021 și aprilie 2024 (data limită a evaluării intermediare) au avut ca rezultat:
- 726 de contracte semnate cu parteneri precum: ministere ale sănătății; autorități naționale, regionale și alte autorități publice; organizații din domeniul sănătății și al cercetării în domeniul sănătății; și entități fără scop lucrativ și private;
- autorități din 22 de țări care colaborează;
- 499 de organizații care colaborează în cadrul unor acțiuni comune în țările europene.
- EU4Health a permis, de asemenea, statelor membre și partenerilor să colaboreze la un număr fără precedent de proiecte și acțiuni comune, pentru a îmbunătăți și promova sănătatea în UE, a proteja populația împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, a îmbunătăți capacitatea de gestionare a crizelor, a spori disponibilitatea medicamentelor și a consolida sistemele de sănătate.
