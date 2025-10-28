Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să blocheze aderarea Ucrainei la UE

Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță refractară față de aderarea Ucrainei la UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orban.

Acest oficial vine în completarea declarațiilor reiterate de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit cărora Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern național” rămâne la putere, avertizând că inițierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”, relatează MTI, potrivit Agerpres.

„Atât timp cât eu sunt ministru de externe și Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus el, evidențiind veto-ul constant exprimat de Budapesta în pofida „presiunii enorme” din partea Bruxellesului.

Orban speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum și cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-și alinia pozițiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea de întâlniri înaintea summitului, a declarat consilierul.

Deși o alianță politică fermă este încă departe, formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini Ucraina din punct de vedere financiar și militar.

„Cred că va veni – și va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orban, când a fost întrebat despre posibilitatea ca o alianță ostilă Ucrainei să înceapă să acționeze ca un bloc în cadrul Consiliului European.

„A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a spus el despre așa-numitul grup Visegrad, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, într-o perioadă în care Partidul Lege și Justiție, eurosceptic, era la putere în Polonia.

Prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus inițiativa în calitate de cel mai mare membru al alianței, grupul „V4” promovând politici pro-familie, precum și frontiere externe puternice ale UE și opunându-se oricărei relocări obligatorii a migranților între țările membre.

Alianța din cadrul grupului de la Visegrad s-a destrămat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Polonia a adoptat poziții agresive față de Moscova, iar Ungaria a mers în direcția opusă.

O nouă alianță în cadrul acestui format ar avea trei membri, în loc de patru. Actualul prim-ministru de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este un susținător ferm al Ucrainei și este puțin probabil să intre într-o înțelegere cu Orban.

Fico și Babis, însă, au preluat punctele de vedere ale liderului maghiar cu privire la Ucraina, solicitând dialogul cu Moscova în locul presiunilor economice. Babis a fost criticat pentru scepticismul său public cu privire la sprijinirea ajutorului european suplimentar pentru Kiev, actualul ministru de externe al Cehiei avertizând într-un interviu acordat Politico că Babis ar putea acționa ca „marioneta” lui Orban la masa Consiliului European.

Chiar și așa, ar putea dura ceva timp până când se va forma o versiune de alianță în cadrul grupului de la Visegrad.

Deși a fost reales în funcția de prim-ministru al Slovaciei în 2023, Fico nu a ajuns să se alieze oficial cu liderul maghiar în anumite domenii politice.

De cealaltă parte, Babis nu a format încă un guvern după recenta victorie electorală a partidului său.