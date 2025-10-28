U.E.
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să blocheze aderarea Ucrainei la UE
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță refractară față de aderarea Ucrainei la UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orban.
Acest oficial vine în completarea declarațiilor reiterate de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit cărora Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern național” rămâne la putere, avertizând că inițierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”, relatează MTI, potrivit Agerpres.
„Atât timp cât eu sunt ministru de externe și Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus el, evidențiind veto-ul constant exprimat de Budapesta în pofida „presiunii enorme” din partea Bruxellesului.
Orban speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum și cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-și alinia pozițiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea de întâlniri înaintea summitului, a declarat consilierul.
Deși o alianță politică fermă este încă departe, formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini Ucraina din punct de vedere financiar și militar.
„Cred că va veni – și va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orban, când a fost întrebat despre posibilitatea ca o alianță ostilă Ucrainei să înceapă să acționeze ca un bloc în cadrul Consiliului European.
„A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a spus el despre așa-numitul grup Visegrad, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, într-o perioadă în care Partidul Lege și Justiție, eurosceptic, era la putere în Polonia.
Prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus inițiativa în calitate de cel mai mare membru al alianței, grupul „V4” promovând politici pro-familie, precum și frontiere externe puternice ale UE și opunându-se oricărei relocări obligatorii a migranților între țările membre.
Alianța din cadrul grupului de la Visegrad s-a destrămat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Polonia a adoptat poziții agresive față de Moscova, iar Ungaria a mers în direcția opusă.
O nouă alianță în cadrul acestui format ar avea trei membri, în loc de patru. Actualul prim-ministru de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este un susținător ferm al Ucrainei și este puțin probabil să intre într-o înțelegere cu Orban.
Fico și Babis, însă, au preluat punctele de vedere ale liderului maghiar cu privire la Ucraina, solicitând dialogul cu Moscova în locul presiunilor economice. Babis a fost criticat pentru scepticismul său public cu privire la sprijinirea ajutorului european suplimentar pentru Kiev, actualul ministru de externe al Cehiei avertizând într-un interviu acordat Politico că Babis ar putea acționa ca „marioneta” lui Orban la masa Consiliului European.
Chiar și așa, ar putea dura ceva timp până când se va forma o versiune de alianță în cadrul grupului de la Visegrad.
Deși a fost reales în funcția de prim-ministru al Slovaciei în 2023, Fico nu a ajuns să se alieze oficial cu liderul maghiar în anumite domenii politice.
De cealaltă parte, Babis nu a format încă un guvern după recenta victorie electorală a partidului său.
Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers
Țările nordice și Uniunea Europeană și-au reafirmat sprijinul pentru planurile de utilizare a activelor rusești înghețate în vederea finanțării Ucrainei, exprimându-și totodată speranța că Belgia își va da acordul pentru avansarea acestei inițiative, relatează The Guardian.
Întrebată despre situația financiară a Ucrainei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „un pas important înainte faptul că analizăm activele rusești imobilizate”.
„Propunerea este ca aceste sume de numerar să fie folosite pentru a acorda un împrumut Ucrainei, împrumut pe care aceasta ar trebui să-l ramburseze în cazul în care Rusia plătește reparații. Prin urmare, este o propunere solidă din punct de vedere juridic — nu una simplă, dar una solidă”, a explicat von der Leyen.
Ea a adăugat că Consiliul European „a solicitat identificarea unor posibile soluții la întrebările tehnice existente, iar Comisia va reveni cu acestea”, subliniind totodată că „mesajul de bază către Rusia este foarte clar”: „Suntem pregătiți pentru un angajament de durată. Suntem gata să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei și să fim alături de ea atât timp cât va fi necesar.”
Într-un gest de unitate, premierii nordici Ulf Kristersson, Mette Frederiksen și Petteri Orpo și-au exprimat sprijinul ferm pentru propunerea Comisiei Europene, afirmând că „sunt pe deplin de acord” și „susțin cu tărie” inițiativa.
Premierul finlandez Petteri Orpo a mers chiar mai departe, declarând că: „Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, trebuie să găsim o soluție prin care să putem finanța lupta lor… și consider că singura soluție rezonabilă este utilizarea activelor rusești înghețate.”
El s-a arătat „optimist” că liderii europeni vor reuși să rezolve problemele juridice legate de folosirea acestor active și să „găsească o soluție cu Belgia” în cadrul Consiliului European din decembrie.
De asemenea, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un avertisment ferm, reiterând că „ne confruntăm cu cea mai mare amenințare de la cel de-Al Doilea Război Mondial”, întrucât „Rusia încearcă să slăbească societățile noastre și să ne dezbine”.
Frederiksen a adăugat că țările nordice trebuie să continue sprijinul puternic pentru Ucraina, care rămâne „prima linie de apărare a întregii Europe”, și a făcut apel la statele europene să „se reînarmeze”.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, într-un mesaj video adresat participanților la Congresul Supraviețuitorilor de Cancer „Full of Life”, că aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer în fiecare an, iar prevalența bolii este în creștere.
„Prea mulți oameni suferă încă de cruzimea acestei boli. În fiecare an, aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer. De aceea, am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul Uniunii Europene a Sănătății, susținut prin programul EU4Health cu 4 miliarde de euro”, a afirmat von der Leyen.
Șefa executivului european a explicat că planul urmărește sprijinirea pacienților și familiilor acestora în toate etapele luptei împotriva cancerului, de la prevenție și depistare timpurie până la diagnostic și tratament.
Von der Leyen a amintit și că rata de supraviețuire a pacienților oncologici este mai ridicată ca oricând, subliniind importanța sprijinirii celor care au învins boala pentru a se reintegra pe deplin în societate.
„Trebuie să-i ajutăm pe cei care au învins cancerul să trăiască dincolo de el. Nu este normal ca foștii pacienți oncologici să plătească prime mai mari de asigurare sau să întâmpine dificultăți la obținerea unui credit ipotecar. De aceea, dreptul de a fi uitat este atât de important”, a spus președinta Comisiei Europene, salutând progresele statelor membre în implementarea acestui principiu.
Von der Leyen a menționat și inițiativa de creare a unei rețele europene dedicate tinerilor pacienți și supraviețuitori de cancer, evidențiind că aceștia se confruntă cu provocări particulare.
„Scopul acestui congres este ca toți pacienții și supraviețuitorii să poată trăi viața din plin — o viață demnă, plină de bucurie și de oportunități”, a conchis Ursula von der Leyen.
UE, „solidaritate deplină” cu Lituania după intruziunea aeriană a baloanelor de contrabandă din Belarus: Este o provocare, o amenințare hibridă. Nu o vom tolera
Uniunea Europeană își exprimă „solidaritatea deplină” cu Lituania în fața valului de intruziuni aeriene cu baloane de heliu provenite din Belarus, folosite pentru contrabandă, a declarat luni seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„Aceasta este o provocare. Îi vom spune pe nume: o amenințare hibridă. Nu o vom tolera”, a scris von der Leyen pe platforma X, adăugând că situația subliniază nevoia de a accelera „inițiativele europene de apărare cu drone și supravegherea flancului estic”.
Europe stands in full solidarity with Lithuania in the face of the persistent incursions of helium smuggling balloons into its airspace.
This is destabilisation.
This is provocation.
We call it by its name: a hybrid threat.
We will not tolerate it.
This is yet another reason…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2025
Luni, autoritățile lituaniene au denunțat un „atac hibrid belarus” după ce zeci de baloane încărcate cu țigarete de contrabandă au pătruns în spațiul aerian al țării, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius și Kaunas.
Citiți și Lituania își închide granița cu Belarus, după ce mai multe baloane au pătruns în spațiul său aerian și au dus la suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul din Vilnius
Ca răspuns, Lituania a decis închiderea ultimelor două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, urmând să stabilească miercuri durata acestei măsuri.
Șefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, a anunțat că țara sa va începe doborârea baloanelor de contrabandă care traversează granița, după mai multe incidente care au perturbat traficul aerian.
Potrivit opoziției belaruse, contrabanda cu tutun reprezintă o sursă importantă de venit pentru regimul de la Minsk. Săptămâna trecută, poliția lituaniană a arestat mai multe persoane care încercau să recupereze încărcăturile aduse ilegal peste graniță.
Incidentul readuce în atenție tensiunile recurente dintre Uniunea Europeană și Belarus. În 2021, Bruxellesul a acuzat regimul lui Aleksandr Lukașenko că a orchestrat o criză a migrației la frontiera estică a Uniunii, tot ca formă de presiune politică, calificând și acea acțiune drept un atac hibrid.
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Ministrul Sănătății: România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din țara noastră
Finlanda avertizează că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea în regiunea Indo-Pacific: „China ne privește”
UE, „solidaritate deplină” cu Lituania după intruziunea aeriană a baloanelor de contrabandă din Belarus: Este o provocare, o amenințare hibridă. Nu o vom tolera
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați”
Zelenski afirmă că este pregătit pentru discuții de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dar nu va face „niciun pas înapoi” și nu va ceda teritorii
De la Tokyo, Trump și noul premier japonez reafirmă angajamentul pentru o regiune Indo-Pacific „liberă și deschisă”: Astăzi începe un nou capitol în epoca de aur a alianței Japonia–SUA
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
