Ungaria limitează acoperirea mass-media a campaniei de vaccinare anti-COVID

Uniunea Europeană este alături de poporul libian și de noua sa conducere și este pregătită să sporească sprijinul pentru o țară unificată, suverană, stabilă și prosperă, a transmis președintele Consiliului European, Charles Michel, la Tripoli.

Oficialul european a început duminică o vizită în Libia, ţară din Africa de Nord ce încearcă să depăşească un deceniu de haos şi instabilitate, unde a avut o întrevedere cu premierul Al-Dabaiba și cu ministrul de externe Mangoush.

I came to Tripoli in a moment of hope and challenges.

The EU stands by the Libyan people and its new leadership.

We are ready to increase our support to a unified, sovereign, stable and prosperous Libya @Dabaibahamid pic.twitter.com/kAtI77P19V

