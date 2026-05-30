Ungaria obține deblocarea a 16 mld. euro fonduri europene. Von der Leyen: În doar câteva săptămâni, Guvernul Magyar a promovat reforme așteptate de mult timp

U.E.
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© EC - Audiovisual Service

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a primit la sediul Executivului European pe premierul Ungariei, Peter Magyar, prilej cu care a salutat demersurile rapide ale noului cabinet de miniștri de la Budapesta care reclădesc încrederea Uniunii Europene în acțiunile Ungariei.

  • Premierul ungar Péter Magyar a semnat un acord cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru deblocarea a aproape tuturor fondurilor de redresare și de coeziune înghețate de Viktor Orbán, în total 16,4 miliarde de euro. Von der Leyen a anunțat eliberarea a 10 miliarde de euro din Fondul de Redresare și Reziliență, 4,2 miliarde de euro din fonduri de coeziune și încă 2,2 miliarde de euro dintr-o tranșă separată, informează un comunicat oficial al Comisiei Europene,

„În timp record, ați format un guvern, cu miniștri proveniți din elita profesiei lor, care s-au angajat în slujba interesului public. Guvernul dumneavoastră acționează cu rapiditate și determinare pentru a-și îndeplini promisiunile făcute poporului maghiar, pentru a relansa redresarea economică. (…) Acestea sunt semnale puternice că Ungaria întoarce pagina. În doar câteva săptămâni, ați promovat reforme așteptate de mult timp – reforme în beneficiul Ungariei și al Uniunii Europene”, a transmis Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe comune de presă.

„Am făcut o promisiune. Ne-am ținut-o. În mai puțin de trei săptămâni”, a transmis la rândul său Peter Magyar.

Von der Leyen are în continuare așteptări de la Peter Magyar în ceea ce privește reformele structurale pentru Ungaria: „Acestea sunt absolut necesare pentru a combate corupția și capturarea statului în Ungaria. De asemenea, ele deblochează miliarde de euro în fonduri, înghețate în ultimii ani.”

Studenții maghiari au primit, totodată, o veste bună din partea Comisiei Europene. Aceștia vor putea, începând cu următorul an universitar, să facă din nou parte din comunitatea Erasmus.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
UE reafirmă “angajamentul neclintit” față de securitatea României după prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc din Galați
UE reafirmă “angajamentul neclintit” față de securitatea României după prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc din Galați
Articolul următor
Ministrul Apărării, răspuns dur la acuzațiile că drona căzută la Galați nu ar fi rusească: Veniți să-i căutați numărul de serie. Ambasada Rusiei la București acuză o ”provocare a Kievului”
Ministrul Apărării, răspuns dur la acuzațiile că drona căzută la Galați nu ar fi rusească: Veniți să-i căutați numărul de serie. Ambasada Rusiei la București acuză o ”provocare a Kievului”
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare