Ungaria obține deblocarea a 16 mld. euro fonduri europene. Von der Leyen: În doar câteva săptămâni, Guvernul Magyar a promovat reforme așteptate de mult timp

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a primit la sediul Executivului European pe premierul Ungariei, Peter Magyar, prilej cu care a salutat demersurile rapide ale noului cabinet de miniștri de la Budapesta care reclădesc încrederea Uniunii Europene în acțiunile Ungariei.

Premierul ungar Péter Magyar a semnat un acord cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru deblocarea a aproape tuturor fondurilor de redresare și de coeziune înghețate de Viktor Orbán, în total 16,4 miliarde de euro. Von der Leyen a anunțat eliberarea a 10 miliarde de euro din Fondul de Redresare și Reziliență, 4,2 miliarde de euro din fonduri de coeziune și încă 2,2 miliarde de euro dintr-o tranșă separată, informează un comunicat oficial al Comisiei Europene,

„În timp record, ați format un guvern, cu miniștri proveniți din elita profesiei lor, care s-au angajat în slujba interesului public. Guvernul dumneavoastră acționează cu rapiditate și determinare pentru a-și îndeplini promisiunile făcute poporului maghiar, pentru a relansa redresarea economică. (…) Acestea sunt semnale puternice că Ungaria întoarce pagina. În doar câteva săptămâni, ați promovat reforme așteptate de mult timp – reforme în beneficiul Ungariei și al Uniunii Europene”, a transmis Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe comune de presă.

„Am făcut o promisiune. Ne-am ținut-o. În mai puțin de trei săptămâni”, a transmis la rândul său Peter Magyar.

Von der Leyen are în continuare așteptări de la Peter Magyar în ceea ce privește reformele structurale pentru Ungaria: „Acestea sunt absolut necesare pentru a combate corupția și capturarea statului în Ungaria. De asemenea, ele deblochează miliarde de euro în fonduri, înghețate în ultimii ani.”

Studenții maghiari au primit, totodată, o veste bună din partea Comisiei Europene. Aceștia vor putea, începând cu următorul an universitar, să facă din nou parte din comunitatea Erasmus.