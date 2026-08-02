Ungaria oprește pentru prima dată în 44 de ani singura sa centrală nucleară, din cauza nivelului scăzut al Dunării, anunță Peter Magyar

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat duminică că Ungaria va opri singura sa centrală nucleară, pentru prima dată în ultimii 44 de ani, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

„Din cauza noii scăderi a nivelului apei Dunării, una dintre ultimele două unități de producție rămase în funcțiune la Centrala Nucleară Paks va fi oprită la ora 1:30. În consecință, puterea centralei va scădea la doar 240 MW, iar mâine aceasta va fi oprită complet pentru prima dată în ultimii 44 de ani”, a scris Magyar, pe X.

Due to the further drop in the Danube’s water level, one of the last two generating units at the Paks Nuclear Power Plant will be shut down at 1:30 a.m. As a result, the plant’s output will fall to just 240 megawatts, and tomorrow it will be completely shut down for the first… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 1, 2026

Aflată la circa 100 km sud de Budapesta, centrala de la Paks furnizează circa 40% din producția anuală de electricitate a țării, relatează Agerpres.

Vineri, exploatatorul centralei, ale cărui patru reactoare construite cu o tehnologie din era sovietică sunt răcite cu apă pompată din Dunăre, a avertizat că scăderea nivelului fluviului ar putea duce la închiderea completă a centralei spre mijlocul săptămânii viitoare.

Guvernul însă a avertizat că operațiunea ar putea să intervină încă din weekend.

Din cauza deficitelor de precipitații prelungite și a căldurii extreme care afectează Europa, apele Dunării au atins pe alocuri un nivel istoric scăzut. Și situația riscă să se înrăutățească din cauza temperaturilor de 40 până la 42 grade Celsius anunțate în zilele următoare în Europa Centrală.