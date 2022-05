Ungaria se opune unui embargo al UE asupra petrolului rusesc

Comisia Europeană a transmis companiei americane Apple opinia sa preliminară potrivit căreia aceasta a abuzat de poziţia sa dominantă pe piața portofelelor electronice, împiedicând soluțiile concurente să funcționeze pe dispozitivele iOS, informează comunicatul oficial.

Comisia susține că Apple împiedică dezvoltatorii de aplicații să aibă acces la hardware şi software pe dispozitivele lor, în beneficiul propriei soluţii a companiei americane, Apple Pay.

„Plăţile mobile joacă un rol în creştere rapidă în economia noastră. Este important pentru integrarea pieţelor europene de plăţi ca consumatorii să beneficieze de un sistem de plăţi competitiv şi inovativ. Avem indicii că Apple a restricţionat accesul terţilor la tehnologia cheie necesară pentru a dezvolta soluţii rivale de portofele mobile pe dispozitivele Apple. În obiecţiile formulate, am descoperit că Apple ar fi putut restricţiona concurenţa, în beneficiul propriei sale soluţii, Apple Pay. Dacă se va confirma, un astfel de comportament ar fi ilegal conform reglementărilor UE privind concurenţ”, a afirmat comisarul european pentru concurenţă, Margrethe Vestager.

We have informed Apple of our preliminary view that it abused its dominant position in markets for mobile wallets on iOS devices.

Our preliminarily findings show that Apple may have restricted competition, to the benefit of its solution Apple Pay.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 2, 2022