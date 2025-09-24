Ungaria sfidează apelul lui Trump: Fără petrol sau gaze din Rusia, este imposibil să asiguri securitatea energetică a țării. Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură

Ungaria nu renunță la energia rusească, în ciuda solicitării Casei Albe ca aliații NATO să oprească importurile de petrol rusesc, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarta într-un interviu acordat The Guardian la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

„Nu putem asigura aprovizionarea sigură [cu produse energetice] pentru țara noastră fără petrol sau gaze din Rusia”, a spus șeful diplomației ungare, adăugând că „înțelege” abordarea președintelui Donald Trump.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică. Poate fi frumos să visezi că poți cumpăra petrol și gaze din altă parte … dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură. Și dacă te uiți la infrastructura fizică, este evident că fără aprovizionarea din Rusia este imposibil să asiguri securitatea energetică a țării”, a explicat Szijjarto.

Declarațiile vin după ce Trump a condiționat introducerea de noi sancțiuni împotriva Moscovei de renunțarea totală a NATO la energia rusească.

„Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO au fost de acord și au început să facă același lucru, și când toate națiunile NATO OPRESC ACHIZIȚIILE DE PETROL DIN RUSIA”, a scris președintele american pe Truth Social săptămâna trecută.

Ungaria importă anual circa 5 milioane de tone de petrol prin conducta Druzhba, care aprovizionează rafinăriile din Ungaria și Slovacia. Cele două țări sunt cele mai reticente la apelurile europene de a opri achizițiile de energie din Rusia.

Critici au venit și din partea altor lideri europeni. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat pentru The Guardian că „trebuie să punem presiune pe Ungaria și Slovacia, care încă fac asta”, referindu-se la importurile de petrol rusesc.

La rândul său, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a transmis de la Kiev: „Sper ca premierul Orbán, la Budapesta, să audă acest apel al președintelui Trump și să înceteze achizițiile de petrol rusesc. Ungaria poate primi petrol din sud.”

Întrebat despre aceste presiuni, Szijjarta a criticat oficialii europeni, numindu-i „fanatici” și susținând că este „total imposibil să ai un dialog rațional, bazat pe fapte și pe bun-simț”. În schimb, a subliniat că relațiile cu Washingtonul s-au îmbunătățit: Ungaria a fost „singurul guvern european care a ținut pumnii pentru victoria [lui Trump]”. „SUA sunt acum un prieten. Așadar, a-l avea ca prieten pe președintele american este cu totul altceva decât atunci când se pune presiune asupra ta, indiferent de cât de severe sunt măsurile luate de Bruxelles”, a conchis acesta.