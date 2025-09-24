SUA
Ungaria sfidează apelul lui Trump: Fără petrol sau gaze din Rusia, este imposibil să asiguri securitatea energetică a țării. Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură
Ungaria nu renunță la energia rusească, în ciuda solicitării Casei Albe ca aliații NATO să oprească importurile de petrol rusesc, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarta într-un interviu acordat The Guardian la New York, în marja Adunării Generale a ONU.
„Nu putem asigura aprovizionarea sigură [cu produse energetice] pentru țara noastră fără petrol sau gaze din Rusia”, a spus șeful diplomației ungare, adăugând că „înțelege” abordarea președintelui Donald Trump.
„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică. Poate fi frumos să visezi că poți cumpăra petrol și gaze din altă parte … dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură. Și dacă te uiți la infrastructura fizică, este evident că fără aprovizionarea din Rusia este imposibil să asiguri securitatea energetică a țării”, a explicat Szijjarto.
Declarațiile vin după ce Trump a condiționat introducerea de noi sancțiuni împotriva Moscovei de renunțarea totală a NATO la energia rusească.
„Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO au fost de acord și au început să facă același lucru, și când toate națiunile NATO OPRESC ACHIZIȚIILE DE PETROL DIN RUSIA”, a scris președintele american pe Truth Social săptămâna trecută.
Ungaria importă anual circa 5 milioane de tone de petrol prin conducta Druzhba, care aprovizionează rafinăriile din Ungaria și Slovacia. Cele două țări sunt cele mai reticente la apelurile europene de a opri achizițiile de energie din Rusia.
Critici au venit și din partea altor lideri europeni. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat pentru The Guardian că „trebuie să punem presiune pe Ungaria și Slovacia, care încă fac asta”, referindu-se la importurile de petrol rusesc.
La rândul său, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a transmis de la Kiev: „Sper ca premierul Orbán, la Budapesta, să audă acest apel al președintelui Trump și să înceteze achizițiile de petrol rusesc. Ungaria poate primi petrol din sud.”
Întrebat despre aceste presiuni, Szijjarta a criticat oficialii europeni, numindu-i „fanatici” și susținând că este „total imposibil să ai un dialog rațional, bazat pe fapte și pe bun-simț”. În schimb, a subliniat că relațiile cu Washingtonul s-au îmbunătățit: Ungaria a fost „singurul guvern european care a ținut pumnii pentru victoria [lui Trump]”. „SUA sunt acum un prieten. Așadar, a-l avea ca prieten pe președintele american este cu totul altceva decât atunci când se pune presiune asupra ta, indiferent de cât de severe sunt măsurile luate de Bruxelles”, a conchis acesta.
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
România se află într-un proces de maturizare democratică și de consolidare a valorilor libertății, dar acest parcurs nu se poate construi „peste noapte”, a declarat Elizabeth Edwards-Spalding, expert american în tradiții politice și ideologii comparative cu comunismul, în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliști români, organizată la sediul Ambasadei Statelor Unite la București.
Evenimentul a purtat titlul „Valorile politice americane în opoziție cu nostalgiile comuniste: explorând moștenirea Războiului Rece, puterea libertății de opinie în societățile libere și personalitățile americane care au luptat împotriva totalitarismului comunist”, fiind organizat sub umbrela tematicii aniversare “America 250”, deoarece Statele Unite vor celebra anul viitor un sfert de secol de la declararea independenței.
„România este foarte tânără în anumite privințe, chiar dacă sunteți o țară veche, cu o cultură veche. Una dintre primele întrebări pe care le-am pus atunci când m-am întâlnit cu echipa aici a fost despre perioada interbelică. La ce recurgeți? Pe ce vă sprijiniți dintr-o tradiție de autoguvernare bazată pe drepturi? Este o provocare, adaugă un strat la dificultățile cu care se confruntă România”, a explicat Spalding, întrebată de CaleaEuropeană.ro despre rolul instituțiilor naționale, ale liderilor politici și ale societății în abordarea problematicii nostalgiei legate de comunism.
Citiți și Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă. Această constatare a fost consemnată într-un sondaj INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate în luna iulie. Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.
Pornind din acest fundal nostalgic, experta din SUA a subliniat că tinerii ar trebui să fie încurajați să se implice direct în administrația publică și în viața politică, chiar și la nivel local.
„Îi încurajez constant pe tineri să intre în politica locală, dar și să se gândească la nivel de țară. Dacă aveți talent pentru asta și sunteți dedicați valorilor potrivite, atunci ar trebui să luați în calcul și această cale”, a spus Spalding, referindu-se la tineri.
Spalding a insistat asupra rolului fundamental al educației și al mass-mediei în consolidarea rezilienței democratice.
„De aceea am început cu presa și educația. Acest dezinfectant, această lumină a adevărului trebuie să fie primordială. Trebuie să vorbim despre lucrurile bune, rele și urâte și să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria. Ea este încă prezentă, istoria nu moare niciodată”, a continuat ea.
Citiți și Dan Cărbunaru: De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
Expertul american a avertizat asupra riscului „nostalgiei false” pentru perioada comunistă.
„Nu credeți că era mai bine sub comunism. Nu era vorba doar de oameni care mureau și erau persecutați fără un motiv real, ci și de costuri imense ale oportunităților pierdute. Dacă aveți libertăți, atunci acest lucru numit piață tinde să funcționeze bine împreună cu ele. Acolo vrei să îndrepți conversația. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte”, a mai arătat ea, sugerând că România are nevoie de răbdare și perseverență pentru a-și consolida instituțiile democratice și pentru a întări cultura libertății.
Prof. Dr. Elizabeth Edwards-Spalding este director fondator al Fundației Memoriale și Muzeului Victimelor Comunismului din Washington și reputat profesor la Școala de Politici Publice de la Pepperdine University și la Seminarul Național pentru profesori de gimnaziu și liceu. Printre domeniile sale de specialitate se numără tradiții politice americane, federalism, ideologii comparative cu comunismul, moștenirea globală a Războiului Rece, eroi americani și religie.
Spalding este, de asemenea, profesor asociat la Facultatea Steve and Amy Van Andel pentru Politici Guvernamentale a Colegiului Hillsdale din Washington, unde predă cursuri despre administrația prezidențială americană, strategii de securitate și statul de drept.
Este autoarea volumului “The First Cold Warrior: Harry Truman, Containment, and the Remaking of Liberal Internationalism” și co-autoarea cărții “A Brief History of the Cold War”.
A publicat numeroase articole academice de specialitate și a obținut doctoratul în politică internațională și teorie politică la Universitatea din Virginia, fiind a treia generație de anti-comuniști.
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre „provocările Kremlinului”, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian european: „Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele american, Donald Trump, despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile repetate ale spațiului aerian european și au convenit asupra necesității de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.
„Am avut o discuție bună cu președintele Trump, în marja Adunării Generale a ONU. I-am mulțumit pentru angajamentul său de a contribui la ameliorarea situației copiilor dispăruți din Ucraina. Europa și Statele Unite vor lucra cot la cot pentru a-i aduce înapoi”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă.
Președinta Comisiei Europene a precizat că a discutat cu Donald Trump despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că au convenit asupra necesității de a reduce rapid veniturile Rusiei din sectorul energetic. Ea a explicat că acesta este tocmai obiectivul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de UE împotriva Moscovei.
„Întărim presiunea, interzicând importurile de gaz natural lichefiat rusesc pe piețele europene și vizând rafinăriile, comercianții de petrol și rafinăriile din țări terțe. Până în 2027, Europa va fi întors definitiv pagina combustibililor fosili din Rusia”, a adăugat von der Leyen.
De asemenea, cei doi au discutat despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile frecvente în spațiul aerian european.
„Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția. De aceea, Europa își accelerează eforturile de apărare pentru a-și consolida flancul estic. Trebuie să acționeze ca un scut atât pentru Europa, cât și pentru NATO”, a subliniat Ursula von der Leyen.
Totodată, președinta Comisiei Europene și președintele american au discutat despre situația din Orientul Mijlociu. „Amândoi suntem de acord că suferința civililor trebuie să înceteze. Europa rămâne ferm unită în sprijinul soluției celor două state”, a punctat von der Leyen.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Marco Rubio a avertizat marți, la reuniunea ministerială a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, că războiul declanșat de Rusia trebuie să se încheie prin negocieri și a subliniat că, în lipsa unui interes real pentru pace, Statele Unite și președintele Donald Trump vor impune sancțiuni și costuri suplimentare pentru continuarea agresiunii.
„Președintele este un om foarte răbdător, este foarte angajat în promovarea păcii, dar răbdarea lui nu este infinită. Așa cum a spus în repetate rânduri, are la dispoziție opțiunea de a impune costuri economice suplimentare Federației Ruse, dacă va fi necesar, pentru a pune capăt acestui conflict”, a declarat Rubio.
El a amintit că Trump a făcut din pace o prioritate încă de la începutul mandatului său, implicându-se în soluționarea unor conflicte internaționale: „Când președintele Trump a preluat funcția, a făcut din restabilirea păcii oriunde în lume una dintre cele mai importante priorități. Și a avut un mare succes în acest sens în mai multe locuri.”
Referindu-se la Ucraina, Rubio a spus că administrația americană a depus eforturi intense pentru o soluție negociată: „Am avut întâlniri în Turcia, în Arabia Saudită, în Alaska, numeroase convorbiri telefonice, făcând tot ce este posibil pentru a aduce acest conflict la o rezolvare. Este un război care nu se va încheia militar. Se va încheia la masa negocierilor.”
Oficialul american a subliniat că „oferte generoase” de armistițiu au fost deja prezentate, dar lipsa de deschidere a Moscovei riscă să prelungească și să agraveze conflictul. „Dacă nu există interes pentru o soluție pașnică, Statele Unite și președintele Donald J. Trump vor lua măsurile necesare pentru a impune costuri pentru continuarea agresiunii”, a insistat Rubio.
În încheiere, el a lansat un apel direct Consiliului de Securitate: „Îndemn cu fermitate Consiliul de Securitate, statele membre, dar și Federația Rusă și Ucraina să facă tot ce le stă în putere pentru a opri acest război înainte să devină un conflict de durată, care să aducă mai multă distrugere și pierderi de vieți.”
