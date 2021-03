Ungaria și Polonia sesizează Curtea de Justiție a UE privind mecanismul care condiționează fondurile europene de respectarea statului de drept

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat, la 10 martie 2021, o scrisoare Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, alături de omologii săi, miniștrii afacerilor externe din alte opt state membre UE (Austria, Croația, Cehia, Germania, Grecia, Irlanda, Slovacia și Slovenia), prin care solicită includerea pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Externe din luna aprilie 2021 a unei discuții strategice cu privire la Balcanii de Vest, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Scrisoarea adresată Înaltului Reprezentant de către cei nouă miniștri de externe europeni vine în contextul numeroaselor schimbări care au avut loc în regiunea Balcanilor de Vest în ultima perioadă. Astfel, miniștrii de externe subliniază importanța unei discuții strategice pe această temă, având în vedere o serie de evoluții interne din aceste state, peste care s-au suprapus provocările aduse de pandemia de COVID-19, exacerbând tendințe deja existente, unele dintre acestea având implicații geopolitice.

Glad to co-sign together w/my counterparts FM’s from 🇦🇹🇭🇷🇨🇿🇩🇪🇬🇷🇮🇪🇸🇰🇸🇮 a letter to HRVP @JosepBorrellF to call for a strategic discussion on #WesternBalkans during a future #FAC🇪🇺. #Romania continues to support an efficient EU engagement & an authentic EU perspective for t/region

