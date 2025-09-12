Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, semnalează secretarul american al Energiei: Ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la cei care încă mai cumpără combustibili fosili din Rusia să renunțe la campania împotriva eforturilor UE de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere în schimb din Statele Unite.

În cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, unde a avut săptămâna aceasta întâlniri cu oficiali pentru a aborda modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina, Wright a afirmat că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”.

Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul rusesc, ar trebui să pună capăt definitiv relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președinte Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean. Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este categoric da”, a declarat Wright.

În același timp, Wright a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Joi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că executivul european a greșit când a permis Ungariei să acorde ajutor de stat pentru finanțarea unei extinderi majore a instalațiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea de Justiție a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcția centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziții publice.

Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orban, militează de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv împotriva planului Comisiei Europene de a elimina complet importul de gaze din Rusia până în 2027.

Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.

Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.

Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.