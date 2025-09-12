SUA
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, semnalează secretarul american al Energiei: Ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la cei care încă mai cumpără combustibili fosili din Rusia să renunțe la campania împotriva eforturilor UE de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere în schimb din Statele Unite.
În cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, unde a avut săptămâna aceasta întâlniri cu oficiali pentru a aborda modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina, Wright a afirmat că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”.
Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul rusesc, ar trebui să pună capăt definitiv relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.
„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președinte Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean. Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este categoric da”, a declarat Wright.
În același timp, Wright a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.
Joi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că executivul european a greșit când a permis Ungariei să acorde ajutor de stat pentru finanțarea unei extinderi majore a instalațiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea de Justiție a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcția centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziții publice.
Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orban, militează de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv împotriva planului Comisiei Europene de a elimina complet importul de gaze din Rusia până în 2027.
Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.
SUA
FMI: Economia SUA dă primele semne de tensiune, pe fondul încetinirii pieței muncii și al impactului tarifelor comerciale
Economia Statelor Unite începe să arate semne de slăbiciune după o perioadă prelungită de reziliență, a anunțat Fondul Monetar Internațional (FMI), citat de Reuters, preluat de Agerpres.
„Ceea ce am văzut în ultimii ani este că economia SUA s-a dovedit a fi destul de rezilientă. Acum vedem că încep să apară unele semne de tensiune. Cererea internă se moderează, iar creșterea numărului locurilor de muncă încetinește”, a declarat purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack.
Instituția notează că inflația se află pe traiectoria de atingere a țintei de 2% pe termen mediu stabilită de Rezerva Federală, însă riscurile rămân ridicate. Printre acestea se numără și impactul tarifelor vamale introduse de administrația Trump, care pot alimenta presiunile asupra prețurilor.
Potrivit FMI, anticiparea acestor taxe a dus la o majorare a importurilor la începutul anului, fapt ce a generat volatilitate în activitatea economică în primul semestru din 2025.
„Ca rezultat al acestor factori combinați, FMI vede posibilitatea unei reduceri a dobânzii de către Fed, deși instituția ar trebui să fie prudentă, analizând datele care apar”, a explicat Kozack.
Datele recente privind piața muncii au adâncit îngrijorările. Revizuirea în scădere a statisticilor arată că între martie 2024 și martie 2025 au fost create cu 911.000 mai puține locuri de muncă decât se estimase inițial.
„Revizuirea a fost puțin mai mare decât media istorică”, a precizat reprezentanta FMI, adăugând că subiectul va fi analizat în detaliu în noiembrie, în cadrul evaluării periodice a economiei americane.
În iulie, FMI anticipa că prima economie mondială va avansa cu 1,9% în 2025 și cu 2% în 2026. Totodată, instituția prognozează că reducerile de taxe și majorarea cheltuielilor vor duce la creșterea deficitului fiscal cu 1,5 puncte procentuale, veniturile generate de taxele vamale compensând doar parțial aceste evoluții.
INTERNAȚIONAL
Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”
Președintele american Donald Trump a declarat joi că intruziunea unor drone rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi rezultatul unei „erori” din partea Moscovei, însă și-a exprimat totodată nemulțumirea față de incident, relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Ar putea fi o eroare”, a declarat el jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, și pe care Varșovia a considerat-o un act deliberat.
„Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”, a adăugat Donald Trump.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Miercuri seară, președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut o convorbire telefonică privind încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești.
„Cu puțin timp în urmă, am discutat la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, care a avut loc în această seară. Discuția face parte dintr-o serie de consultări pe care le desfășor cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților“, a scris Nawrocki, pe X.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. „Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
ROMÂNIA
Prima vizită a unui înalt oficial român în SUA după instalarea administrației Trump: Ministrul de finanțe se află la Washington pentru a consolida încrederea și a atrage noi investitori-cheie
Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, se află în perioada 11-13 septembrie 2025, într-o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, cu scopul de a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și de a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, cum ar fi: energia, infrastructura sau tehnologie. Aceasta este prima vizită în Statele Unite a unui înalt oficial guvernamental după instalarea administrației Trump la Casa Albă, după alegerile prezidențiale din România și după instalarea noului guvern de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR condus de premierul Ilie Bolojan.
Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, agenda vizitei cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar, cu instituții guvernamentale și cu potențiali investitori.
„Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea unor relații solide cu administrația americană și cu principalii actori financiari de pe Wall Street. Prin acest dialog direct și substanțial, ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani. Atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilã a țării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanțare și va contribui la creșterea economică a României”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.
Totodată, programul cuprinde discuții cu mari finanțatori americani, interesați de oportunitățile de investiții pe care le oferă economia românească. Obiectivul principal al acestor întâlniri este alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare.
De asemenea, agenda include întâlniri cu Departamentul de Comerț al SUA. Aceste discuții vizează explorarea modalităților prin care România poate accesa resurse importante pentru dezvoltare și proiecte de investiții, bazate pe o cooperare bilaterală solidă.
Întărirea parteneriatului economic cu Statele Unite este crucială pentru securitatea României pe termen lung, iar vizita ministrului Nazare subliniază importanța strategică a cooperării bilaterale în contextul economic actual.
NATO lansează astăzi operațiunea „Santinela Estică" după incursiunea dronelor rusești în Polonia pentru a întări flancul estic al Alianței
