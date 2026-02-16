Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale

Premierul ungar Viktor Orban l-a primit luni, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio, într-un moment pe care ambii lideri l-au descris drept începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile dintre Ungaria și Statele Unite. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au semnat un acord privind cooperarea nucleară civilă dintre cele două țări, informează The Guardian.

„O nouă epocă de aur s-a instalat în relațiile dintre Statele Unite și Ungaria. Nu-mi amintesc – deși sunt prezent în politică de peste 30 de ani – când au mai fost relațiile dintre cele două națiuni la un nivel atât de ridicat, atât de echilibrate și atât de prietenoase. Prin urmare, îi mulțumesc din inimă președintelui Trump”, a declarat Orban, în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul de stat american.

Viktor Orban a declarat că, din ianuarie anul trecut, au fost „decise” 17 „investiții” americane în Ungaria, un record pentru ultimele decenii, potrivit acestuia, adăugând că este recunoscător pentru faptul că cetățenii ungari pot călători în Statele Unite fără viză.

Referitor la războiul din Ucraina, Orban a declarat că Ungaria va „continua să sprijine eforturile de pace” conduse de Statele Unite pentru a pune capăt conflictului. El a adăugat că țara sa „rămâne pregătită” să ofere Budapesta drept loc de desfășurare pentru un eventual summit de pace, dacă acest lucru va fi posibil.

„Dacă Donald Trump ar fi fost președintele Statelor Unite, acest război nu ar fi izbucnit. Iar dacă nu ar fi președinte acum, nici măcar nu am avea o șansă să punem capăt războiului prin pace”, le-a spus el jurnaliștilor.

WATCH: Secretary Rubio Participates in a Signing Ceremony and Joint Press Availability in Budapest, Hungary https://t.co/MhUsa95Erb — Department of State (@StateDept) February 16, 2026

La rândul său, Marco Rubio a reluat ideea lui Viktor Orban privind „epoca de aur”, afirmând că relația dintre Statele Unite și Ungaria este „cât se poate de strânsă”. Șeful diplomației americane a subliniat că apropierea dintre cele două țări nu este doar una retorică, ci se reflectă în acțiuni concrete și în acorduri semnate între cele două părți.

„Relația dintre Statele Unite și Ungaria este cât se poate de strânsă. Și nu este strânsă doar la nivel retoric, ci și în acțiuni și fapte concrete. Cred că o dovadă în acest sens este acordul pe care tocmai l-am semnat, care se bazează pe întâlnirea istorică pe care am avut-o în noiembrie la Casa Albă. Sperăm că acordul semnat astăzi va fi urmat de multe altele în anii care vor veni”, a precizat Rubio.

Rubio a respins percepțiile potrivit cărora Ungaria ar fi izolată pe scena internațională, indicând faptul că firme americane investesc în această țară datorită „conducerii puternice” care, potrivit lui, promovează un mediu favorabil afacerilor.

Secretarul de stat american a evidențiat în special sectorul energetic drept un domeniu-cheie în care cele două țări pot coopera.

De asemenea, Marco Rubio a declarat că relația personală dintre Donald Trump și Viktor Orban stă la baza legăturilor strânse dintre Statele Unite și Ungaria.

„Intrăm în această epocă de aur a relațiilor dintre țările noastre nu doar datorită alinierii dintre popoarele noastre. Ci și datorită relației pe care o aveți cu președintele Statelor Unite. Nu cred că este un mister — și nu ar trebui să fie un mister pentru nimeni de aici — ce simte președintele față de dumneavoastră, cum a interacționat cu dumneavoastră în primul său mandat și cum, acum, în al doilea mandat, această relație a devenit și mai strânsă”, a spus Rubio.

Totodată, Marco Rubio a declarat că Donald Trump își dorește ca premierul naționalist Viktor Orban să aibă succes în alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie.

„Vă pot spune cu certitudine că președintele Trump este profund atașat succesului dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră este succesul nostru, datorită relației pe care o avem aici, în Europa Centrală”, a adăugat Rubio.

În urmă cu o săptămână, Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru.

Ungaria s-a aflat în dezacord cu alte state occidentale din cauza menținerii relațiilor premierului Viktor Orban cu Rusia și a refuzului de a trimite arme Ucrainei. Luna trecută, țările UE și-au dat acordul final pentru interzicerea, până la sfârșitul anului 2027, a importurilor de gaze din Rusia, atât prin conducte, cât și sub formă de gaze naturale lichefiate (GNL), măsură la care s-au opus Slovacia și Ungaria.

Înaintea întrevederii cu premierul ungar Viktor Orban, secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit, luni dimineață, la Budapesta, cu ministrul ungar de externe Péter Szijjártó. Oficialul ungar a declarat că Budapesta va menține, cu sprijinul Statelor Unite, reducerea costurilor la utilități și va susține prin toate mijloacele eforturile de pace conduse de Washington.

Înainte de a ajunge la Budapesta, șeful diplomației americane s-a aflat la Bratislava, unde a avut o întrevedere cu premierul slovac Robert Fico și a declarat că Statele Unite nu își doresc ca Europa să fie un vasal, ci un partener.

În discursul susținut la Conferința de Securitate, Marco Rubio a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale de către Statele Unite împreună cu Europa.

Într-o referire la speculațiile privind o posibilă ruptură transatlantică, Rubio a transmis un mesaj de liniștire.

„Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria umanității”, a declarat el.