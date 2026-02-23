Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Mai mulți miniștri de Externe din UE au criticat luni Ungaria în repetate rânduri pentru planul Budapestei de a bloca ultima rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, informează Politico Europe.

Diplomații de vârf ai blocului s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. UE sperase ca pachetul să fie aprobat la timp pentru marți, data la care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, se vor deplasa la Kiev pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina.

Însă Budapesta a promis dinainte că va bloca măsurile dacă Kievul nu va permite continuarea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia vecină.

Autoritățile ucrainene au declarat că Drujba, conducta care aprovizionează cu petrol cele două țări din Europa Centrală, a fost avariată în urma unui atac rus din 27 ianuarie. Ungaria și Slovacia susțin că Kievul refuză în mod intenționat să repună în funcțiune conducta.

Ungaria amenință, de asemenea, că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro convenit de liderii UE în decembrie, care este esențial pentru supraviețuirea Ucrainei în timpul războiului.

Acest lucru a stârnit furia aliaților Ucrainei din UE.

„Sunt stupefiat de poziția Ungariei”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul reporterilor, în timp ce se îndrepta spre Consiliul Afacerilor Externe. „Nu cred că este corect ca Ungaria să-și folosească propria bătălie pentru libertate pentru a trăda suveranitatea europeană.”

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat că este „foarte supărat și frustrat” pe Ungaria, adăugând că motivele Budapestei „nu se bazează pe nevoile europene, nu se bazează pe interesele de securitate europene”.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să te opui unei invazii rusești, referindu-se aparent la trupele sovietice care au mărșăluit spre Budapesta în 1956.

„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără în fața armatei ruse, ungurii ar trebui să înțeleagă cum este… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.

În schimb, el a afirmat că premierul ungar Viktor Orbán a prezentat Kievul ca fiind inamicul și „acum încearcă să exploateze această narațiune” pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care se află la putere de aproape două decenii, se află în urma în sondaje față de reprezentantul opoziției în ascensiune.

În timp ce Wadephul a declarat că va „îndeamna (Ungaria) să-și reconsidere poziția” în cadrul reuniunii de astăzi, iar Budrys a solicitat o „discuție deschisă și sinceră”, mai mulți miniștri de externe și-au exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea de a convinge Budapesta în viitorul apropiat.

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avertizat: „Cred că astăzi nu se vor înregistra progrese în această privință, dar vom continua cu siguranță să facem presiuni”.

Ministrul de externe al României, Oana-Silvia Țoiu, a fost de acord. „Nu sunt sigură dacă va fi mâine sau săptămâna aceasta”, a spus ea, referindu-se la aprobarea sancțiunilor. Dar a adăugat mai optimist: „Am mai văzut situații similare în trecut și le-am depășit. De aceea se numește al 20-lea pachet de sancțiuni”.

Ungaria a blocat pachetele anterioare de sancțiuni împotriva Rusiei și tranșele de ajutor pentru Ucraina, dar în cele din urmă a renunțat cu regret în schimbul unor concesii.

„Sper că Europa va reuși să-și îndeplinească promisiunile și că mâine nu vom ajunge în situația în care să spunem: «Ne pare rău, pachetul 20 nu este disponibil»”, a declarat Budrys.