Ungaria va pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele lui Benjamin Netanyahu, transmite premierul ales Péter Magyar

Prim-ministrul ales al Ungariei, Péter Magyar, a declarat luni că țara sa îl va aresta pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în cazul în care acesta va intra pe teritoriul Ungariei, în contextul în care pe numele acestuia din urmă Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare, informează Politico Europe.

CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu în noiembrie 2024 pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Statele membre ale CPI sunt, în principiu, obligate să rețină persoanele vizate de astfel de mandate.

Ungaria a refuzat anterior să-l aresteze pe liderul israelian când acesta a vizitat Budapesta în aprilie 2025, în perioada în care Viktor Orbán, un aliat ferm al lui Netanyahu, ocupa funcția de prim-ministru. Înainte de întâlnire, Orbán a anunțat retragerea Ungariei din CPI, un proces care, conform statutului curții, intră în vigoare după un an, și i-a garantat lui Netanyahu imunitate.

Magyar a anunțat însă că va suspenda procesul de retragere din CPI până pe 2 iunie, adică la un an după ce Ungaria a depus o notificare oficială de retragere la secretarul general al ONU.

Întrebat de jurnaliști ce ar însemna acest lucru pentru vizita planificată a lui Netanyahu în această toamnă – acesta a acceptat deja invitația Ungariei –, Magyar a spus: „I-am clarificat acest lucru și prim-ministrului israelian… intenția fermă a guvernului Tisza este să oprească acest proces și să se asigure că Ungaria rămâne membră a CPI.”

El a adăugat: „Dacă o țară este membră a CPI și o persoană căutată de CPI intră pe teritoriul nostru, atunci acea persoană trebuie arestată.”

Unele țări au susținut însă că pot rămâne membre ale CPI fără a aplica astfel de mandate.

Franța a susținut că arestarea lui Netanyahu ar încălca alte acorduri pe care le are cu Israelul. Articolul 98 din Statutul CPI confirmă motivele Franței, precizând că o țară nu poate „acționa în contradicție cu obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional în ceea ce privește […] imunitatea diplomatică a unei persoane”.

Olaf Scholz, cancelarul Germaniei la acea vreme, a declarat în aprilie 2025 că nu își poate imagina că țara sa l-ar aresta pe Netanyahu. Italia a acordat, de asemenea, imunitate liderului israelian.