INTERNAȚIONAL
Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU
În contextul tensiunilor internaționale și al reluării lucrărilor Adunării Generale a ONU, ministrul ungar de externe a transmis un mesaj ferm privind angajamentul Ungariei de a susține inițiativele care pot aduce pacea mai aproape.
„În ultimele luni, mai multe conflicte armate din întreaga lume au fost aduse mai aproape de rezolvare. Din păcate, războiul cel mai apropiat de noi este excepția de la această regulă, reprezentând o amenințare și mai mare pentru noi”, a declarat șeful diplomației ungare.
Acesta a subliniat că, în mod normal, Adunarea Generală a ONU ar trebui să fie un forum al speranței și al soluțiilor diplomatice, dar escaladarea evenimentelor și „pozițiile pro-război” adoptate de unele state redus perspectivele unei rezolvări rapide: „Nu ne facem iluzii. În același timp, acest lucru nu înseamnă că n trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că Adunarea Generală a ONU ne apropie de pace”, a mai afirmat ministrul.
Oficialul a precizat că Ungaria va sprijini orice demers menit să apropie soluțiile pașnice și va respinge inițiativele care riscă să provoace o escaladare a conflictelor: „Prin urmare vom sprijini orice inițiativă care ne apropie de pace și vom respinge orice lucru care prezintă un risc de escaladare.”
CONSILIUL DE SECURITATE
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european.
„La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate ale României în fața provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările iresponsabile ale spațiului aerian european de către Rusia — de această dată Estonia, săptămâna trecută România, înainte de asta Polonia. Astfel de provocări subminează pacea și securitatea internațională și ignoră în mod flagrant suveranitatea statelor și dreptul internațional”, a transmis șefa diplomației române, potrivit unei postări pe contul său de X.
At today’s #UNSC emergency meeting, I presented Romania’s security interests in face of Russia’s ongoing provocations. I strongly condemned the Russian reckless violations of European airspace—this time Estonia, last week Romania, before that Poland. Such provocations undermine…
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 22, 2025
Oana Țoiu, care reprezintă țara noastră la lucrările celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, a reafirmat sprijinul deplin al României pentru statele partenere.
„România este în deplină solidaritate cu Estonia, cu aliații și partenerii noștri în apărarea suveranității, integrității teritoriale și a principiilor Cartei ONU. Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi arată că regiunea și comunitatea internațională resping ferm războiul de agresiune al Rusiei și se unesc împotriva disprețului său continuu față de prevederile Cartei ONU”, a continuat ea.
Ministrul a subliniat necesitatea unor mecanisme consolidate de apărare regională.
„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat șefa diplomației române, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema securității spațiului aerian național.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
În mesajul său, Oana Țoiu a adăugat că „România apreciază eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu aceeași viziune de a restabili pacea și securitatea în regiune”. Ea a încheiat cu un apel la acțiune, subliniind că „în interesul păcii și securității, momentul de a pune capăt acestui tipar de agresiune și provocare este acum”.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
NATO
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național.
Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție.
De asemenea, va fi discutat subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis”, a declarat Maia Sandu.
Președinta țării vecine a subliniat că aceste intenții sunt exprimate „deschis” de către actori externi, insistând că Republica Moldova „nu trebuie predată intereselor străine”. Ea a avertizat că transformarea teritoriului național într-o „rampă de infiltrare” ar pune în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea întregii regiuni.
În același timp, Maia Sandu a îndemnat cetățenii să participe masiv la vot și să decidă în mod liber viitorul țării.
„Noi, poporul Republicii Moldova, nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune. Noi trebuie să păstrăm Moldova pașnică, în afara războiului și a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state”, a continuat ea.
Șefa statului moldovean a lansat un apel la mobilizare în ultima săptămână de campanie electorală, cerând alegătorilor să voteze „cinstit, cu mintea limpede”, pentru a apăra drumul european al țării și a respinge tentativele de subminare venite din exterior.
Citiți și Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Citiți și Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE
Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Citiți și Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Acum două săptămâni, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a scris amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.
“Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.
Citiți și Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
În același cadru, Maia Sandu a enumerat cinci lecții esențiale: oprirea banilor murdari și protejarea alegerilor; construirea rezilienței energetice, economice și democratice; implicarea cetățenilor și câștigarea luptei ideologice; consolidarea descurajării și a coordonării europene; precum și integrarea și inovarea în fața noilor amenințări.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut
Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”
Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU
Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia
România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE
Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA6 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.5 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”