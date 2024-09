Ungaria va vota împotriva impunerii de către UE a taxelor vamale la automobilele electrice produse în China

Uniunea Europeană și China nu au progresat în cadrul discuțiilor privind taxele asupra vehiculelor electrice fabricate în China, a menționat joi Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru o economie în serviciul cetățenilor, și comisar desemnat pentru portofoliul economiei și productivității, precum și de implementare și simplificare, după întâlnirea cu ministrul chinez al Comerțului Wang Wentao, dar Beijingul va avea o altă șansă, informează Politico Europe.

Dombrovskis a lăsat fereastra deschisă pentru ca Wang să revină cu o contraofertă mai bună privind prețurile sau volumul – cunoscute și sub numele de angajamente – a declarat purtătorul de cuvânt pentru comerț al Comisiei Europene Olof Gill într-o declarație: ”Cele două părți au convenit să analizeze din nou angajamentele privind prețurile”.

Comisia a respins primele astfel de oferte săptămâna trecută, susținând că acestea nu abordau în mod suficient subvențiile de stat pe care China le acordă industriei sale de automobile electrice. Aceste subvenții sunt în centrul anchetei. Potrivit Comisiei, acestea creează un avantaj neloial față de producătorii europeni de vehicule electrice.

Executivul european a găsit acum oportunități legale în normele care reglementează aceste anchete anti-subvenții pentru a prezenta Chinei o nouă șansă de a face o ofertă modificată.

”Ambele părți au convenit să își intensifice eforturile pentru a găsi o soluție eficientă, aplicabilă și compatibilă cu OMC în cazul (vehiculelor electrice cu baterie)”, a postat Dombrovskis pe platforma X, fostă Twitter.

Constructive meeting with 🇨🇳Minister of Commerce Wang Wentao.

Both sides agreed to intensify efforts to find an effective, enforceable and WTO compatible solution to the BEV case.

This without prejudice to the EU investigation and its deadlines. pic.twitter.com/8P60L3pNYM

