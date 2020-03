UNICEF, după 25 de ani de progrese inegale în domeniul educației: Lumea continuă să fie un loc în care fetele se confruntă cu violența și discriminarea

Președintele american Donald Trump a donat 100.000 de dolari, salariul său pe trei luni, pentru a sprijini eforturile de combatere a epidemiei de coronavirus, a anunțat marți seara purtătorul de cuvânt al Casei Albe, potrivit Digi24.

Secretarul de presă al Casei Albe, Stephanie Grisham, a scris pe Twitter că Trump a trimis un cec de 100.000 de dolari către Departamentul de Sănătate și Servicii Umane.

”Trump își donează salariul pe trimestrul patru din 2019 către @HHSGov pentru a sprijini eforturile întreprinse pentru izolarea și combaterea coronavirusului”, a transmis Grisham în mesajul său de pe Twitter.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1

— Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020