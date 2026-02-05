ONU
UNICEF cere măsuri guvernamentale ferme pentru combaterea conținutului sexualizat cu minori generat de IA
UNICEF este din ce în ce mai alarmat de rapoartele privind creșterea rapidă a volumului de imagini sexualizate generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) care circulă online, inclusiv cazuri în care fotografii ale copiilor au fost manipulate și sexualizate, potrivit unui comunicat.
Deepfake-urile – imagini, videoclipuri sau fișiere audio generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) astfel încât să pară reale – sunt utilizate tot mai frecvent pentru a produce conținut sexualizat care implică copii, inclusiv prin așa-numita „nudificare”, un proces prin care instrumente AI sunt folosite pentru a elimina sau modifica hainele din fotografii, creând imagini nude sau sexualizate fabricate.
Noi dovezi confirmă amploarea acestei amenințări în plină expansiune: într-un studiu realizat de UNICEF, ECPAT și INTERPOL în 11 țări, cel puțin 1,2 milioane de copii au declarat că, în ultimul an, imaginile lor au fost manipulate și transformate în deepfake-uri cu conținut sexual explicit. În unele țări, acest lucru reprezintă 1 copil din 25, echivalentul unui copil dintr-o clasă obișnuită.
Copiii înșiși sunt profund conștienți de acest risc. În unele dintre țările incluse în studiu, până la două treimi dintre copii au spus că se tem că AI ar putea fi folosită pentru a crea imagini sau videoclipuri cu conținut sexual fals. Nivelul de îngrijorare variază semnificativ de la o țară la alta, ceea ce subliniază nevoia urgentă de măsuri mai puternice de conștientizare, prevenție și protecție.
„Trebuie să fim foarte clari: imaginile sexualizate ale copiilor generate sau manipulate cu ajutorul AI constituie material de abuz sexual asupra copiilor (CSAM). Abuzul prin deepfake este abuz, iar nimic nu este „fals” în privința prejudiciului pe care îl provoacă”, subliniază UNICEF.
Atunci când imaginea sau identitatea unui copil este folosită, acel copil este victimizat direct. Chiar și în absența unui copil identificabil, materialele de abuz sexual asupra copiilor generate cu AI normalizează exploatarea sexuală a copiilor, alimentează cererea pentru conținut abuziv și creează provocări majore pentru autoritățile de aplicare a legii, în identificarea și protejarea copiilor care au nevoie de ajutor.
„UNICEF salută ferm eforturile acelor dezvoltatori de inteligență artificială care implementează abordări de tip safety-by-design și mecanisme solide de protecție pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemelor lor. Cu toate acestea, peisajul rămâne inegal, iar prea multe modele AI nu sunt dezvoltate cu garanții adecvate. Riscurile sunt amplificate atunci când instrumentele de AI generativ sunt integrate direct în platformele de social media, unde imaginile manipulate se răspândesc rapid”, transmite organizația.
UNICEF face un apel urgent pentru următoarele acțiuni, menite să combată amenințarea tot mai mare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor generate cu AI:
- Toate guvernele să extindă definițiile materialelor de abuz sexual asupra copiilor (CSAM) pentru a include conținutul generat cu AI și să incrimineze crearea, obținerea, deținerea și distribuirea acestuia.
- Dezvoltatorii de AI să implementeze abordări „safety-by-design” și mecanisme de protecție solide pentru a preveni utilizarea abuzivă a modelelor AI.
- Companiile digitale să prevină circulația materialelor de abuz sexual asupra copiilor generate cu AI, nu doar să le elimine după ce abuzul a avut loc, și să consolideze moderarea conținutului prin investiții în tehnologii de detectare, astfel încât acest tip de material să fie eliminat imediat, nu la zile distanță după raportarea de către victimă sau reprezentantul acesteia.
„Prejudiciul cauzat de abuzul prin deepfake este real și urgent. Copiii nu pot aștepta ca legea să țină pasul”, mai subliniază UNICEF.
La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a reacționat ferm după apariția unor deepfake-uri cu conținut sexual explicit care implică minori, generate cu ajutorul Grok, instrumentul de inteligență artificială asociat platformei X, deținută de Elon Musk. Executivul european a subliniat că astfel de materiale sunt ilegale și complet inacceptabile în spațiul digital european.
Comisia a reamintit că X are obligația legală de a respecta Legea privind serviciile digitale (DSA) și de a preveni răspândirea conținutului ilegal, inclusiv a materialelor de tip deepfake generate prin inteligență artificială. Comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a cerut companiei să corecteze rapid vulnerabilitățile instrumentului Grok, avertizând că, în lipsa unor măsuri imediate, UE este pregătită să aplice sancțiuni în temeiul DSA.
De la începutul lunii ianuarie, sute de femei și adolescente, inclusiv figuri publice, au acuzat că în fotografiile lor postate pe rețelele de socializare au fost „dezbrăcate” și postate în bikini de către Grok, la solicitarea utilizatorilor.
Instrumentul deepfake a determinat anchete din partea autorităților de reglementare din întreaga Europă, inclusiv la Bruxelles, Dublin, Paris și Londra.
Scandalul reprezintă un nou test al hotărârii UE de a-i ține în frâu pe Musk și marile companii tehnologice americane.
Cu doar o lună în urmă, Bruxelles-ul a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea legii istorice a blocului privind platformele, Actul privind Serviciile Digitale (DSA).
Amenda a generat o reacție puternică din partea Washingtonului. Administrația Trump a decis să impună restricții de călătorie pentru mai mulți oficiali europeni, inclusiv pentru fostul comisar european pentru servicii digitale considerat arhitectul DSA, Thierry Breton.
Gestul a generat critici din partea Uniunii Europene, președintele francez Emmanuel Macron calificând hotărârea SUA drept „o formă de intimidare”.
Secretarul general al ONU solicită un cadru succesor după expirarea ultimului tratat nuclear între Rusia și SUA
Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că expirarea Tratatului New START reprezintă „un moment grav” pentru pacea și securitatea internațională, în condițiile în care dispar limitele obligatorii din punct de vedere juridic privind armele nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, pe fondul intensificării tensiunilor globale, informează un comunicat.
Într-o declarație emisă după expirarea tratatului, la miezul nopții (ora GMT), joi, Guterres a afirmat că lumea intră pe un teritoriu necunoscut, fără nicio constrângere legală rămasă asupra arsenalelor nucleare ale Statelor Unite și Rusiei, cele două țări care dețin, împreună, marea majoritate a armelor nucleare existente la nivel mondial.
„Pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol, ne confruntăm cu o lume fără limite obligatorii privind arsenalele nucleare strategice” ale celor două state, a spus el.
Tratatul New START, denumit oficial Tratatul privind măsuri pentru reducerea și limitarea suplimentară a armelor nucleare strategice ofensive, a fost semnat în 2010 și a intrat în vigoare în anul următor.
Acesta limita fiecare parte la 1.550 de focoase nucleare strategice desfășurate și impunea restricții asupra sistemelor de livrare, precum rachetele balistice intercontinentale și bombardierele grele.
Acordul includea, de asemenea, măsuri de verificare, precum schimburi de date, notificări și inspecții la fața locului, menite să reducă neîncrederea și să prevină erorile de calcul.
António Guterres a subliniat că deceniile de acorduri de control al armamentului nuclear – de la negocierile din perioada Războiului Rece privind limitarea armelor strategice până la New START – au jucat un rol esențial în prevenirea catastrofelor și în reducerea stocurilor nucleare globale.
„De-a lungul Războiului Rece și în perioada care a urmat, controlul armelor nucleare între aceste guverne a contribuit la prevenirea catastrofelor”, a spus el, adăugând că aceste cadre „au construit stabilitate” și „au prevenit erori de calcul devastatoare”.
Secretarul general al ONU a avertizat că prăbușirea acestui sistem de constrângere are loc într-un moment deosebit de periculos, pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice și al unui risc de utilizare a armelor nucleare care este „cel mai ridicat din ultimele decenii”.
Totuși, Guterres a arătat că acest punct de cotitură poate reprezenta și o oportunitate de a regândi controlul armamentului, adaptat unui mediu de securitate în schimbare, salutând declarațiile președinților Statelor Unite și Rusiei, care au recunoscut pericolele relansării unei curse a înarmării nucleare.
„Lumea se uită acum către Federația Rusă și Statele Unite pentru a transforma cuvintele în fapte”, a spus António Guterres, îndemnând ambele părți să revină la negocieri „fără întârziere” și să ajungă la un cadru succesor care să restabilească limite verificabile, să reducă riscurile și să consolideze securitatea globală.
Secretarul general al ONU subliniază că „problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, nici de „două puteri care împart lumea în sfere de influență rivale”
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat comportamentul geopolitic al Chinei și Statelor Unite, în conferința de presă de început de an susținută joi la New York, informează DPA, citat de Agerpres.
„Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, a afirmat Guterres, al cărui al doilea și ultim mandat în fruntea ONU se încheie la sfârșitul acestui an.
„Nu vor fi rezolvate nici de două puteri care împart lumea în sfere de influență rivale”, a adăugat el, clarificând că prin o singură putere s-a referit la SUA, iar prin mențiunea de două puteri a făcut trimitere la SUA și China.
„Dacă vrem o lume stabilă, dacă vrem o lume în care pacea să poată fi susținută, în care dezvoltarea poate fi generalizată și în care – până la urmă – valorile noastre vor predomina, trebuie să susținem multipolaritatea”, a subliniat el, pledând pentru o lume „interconectată, incluzivă și capabilă să creeze echilibru prin parteneriate, în comerț, în tehnologie și în cooperare internațională.”
Forumul Economic Mondial de la Davos din acest an s-a desfășurat sub spectrul președintelui american Donald Trump, ale cărui declarații legate de aliații occidentali au determinat conștientizare a nevoii de asumare a propriei securități în rândul celor din urmă.
Poate cel mai reverberant discurs susținut la evenimentul de mai sus a fost cel al premierului canadian Mark Carney, caracterizat de deziluzionare și adaptare.
„Vechea ordine nu se va întoarce. Nu ar trebui să o jelim. Nostalgia nu este o strategie. Dar din fractură putem construi ceva mai bun, mai puternic și mai just. Nu mai invocați ordinea internațională bazată pe reguli ca și cum ar mai funcționa așa cum este prezentată. Numiți sistemul așa cum este: o perioadă în care cei mai puternici își urmăresc interesele, folosind integrarea economică drept armă de coerciție”, a descris Carney noua realitate, lansând un apel la adresa puterilor medii să acționeze împreună pentru că dacă „nu ești la masă, ești în meniu”.
La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a arătat că momentele dificile reprezintă perioade de dezvoltare în vederea independenței.
„Șocurile geopolitice pot – și trebuie – să servească ca o oportunitate pentru Europa. În opinia mea, schimbarea seismică prin care trecem astăzi este o oportunitate, de fapt o necesitate, pentru a construi o nouă formă de independență europeană. Această nevoie nu este nici nouă, nici o reacție la evenimente recente. Este un imperativ structural de mult timp”, a arătat Ursula von der Leyen.
Mesajele au fost transmise pe fondul priorităților de apărare ale Statelor Unite, care își direcționează atenția către Asia-Pacific, împingând Europa către decizia unei autonomii în materie de securitate.
În Strategia de Apărare a SUA ce are rol de implementare a Strategiei de Securitate Națională, China este definită drept principala provocare strategică pentru Statele Unite.
În acest sens, Washingtonul își stabilește drept obiectiv să „prevină pe oricine, inclusiv China, să fie capabil să ne domine pe noi sau pe aliații noștri”, în virtutea realismului ofensiv.
Donald Trump critică ONU pentru că „nu și-a atins niciodată potențialul”
Președintele american Donald Trump a criticat din nou, marți, Organizația Națiunilor Unite, acuzând-o că nu își atinge potențialul, informează DPA, citat de Agerpres.
„ONU pur și simplu nu a fost de mare ajutor”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă.
„Sunt un mare fan al potențialului ONU, dar (organizația) nu și-a atins niciodată potențialul”, a mai spus el.
Întrebat dacă dorește să înlocuiască ONU cu Consiliul de Pace, lansat ca parte a acordului de încetare a focului mediat de SUA între Israel și Hamas, Donald Trump a spus că ONU ar trebui lăsat „să continue, pentru că potențialul său este atât de mare”.
Liderul SUA a continuat, menționând că „ONU ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care el le-am rezolvat.”
„Nu m-am dus niciodată la ei. Nici măcar nu m-am gândit să mă duc la ei. Ar trebui să poată rezolva acele războaie. Nu o fac”, a mai spus președintele american.
Consiliul pentru Pace a fost lansat inițial ca parte a planului de pace mediat de SUA pentru Fâșia Gaza, organismul având rolul de a supraveghea un guvern de tranziție.
Diplomații care au văzut statutul consiliului au declarat pentru dpa că este o provocare nedisimulată la adresa ONU, organizație pe care Trump a criticat-o în repetate rânduri ca fiind disfuncțională.
Mai mulți șefi de stat sau de guvern au fost invitați să facă parte din acest Consiliu pentru Pace, printre ei aflându-se și președintele Nicușor Dan.
Acesta a anunțat că va demara un proces aprofundat de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza.
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor
40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului
SUA, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri după discuții „productive”, afirmă emisarul special american Steve Witkoff
Germania este de acord cu SUA în privința dezarmării nucleare: Un acord trebuie să includă și China
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Guvernul susține accelerarea proiectului strategic de la Mintia și noile investiții în stocarea energiei electrice
PNRR: România își consolidează rolul în lanțul valoric european al microelectronicii prin proiecte strategice pentru eficiență energetică
Statele membre au convenit asupra poziției cu privire la cadrul juridic pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro
A fost lansată platforma online,”Prevenție pentru toți”, o inițiativă națională menită să ofere informații validate și accesibile pacienților
