UNICEF îndeamnă țările G7 și UE să doneze vaccin anti-COVID-19 prin mecanismul COVAX pentru a remedia situația din India

În efortul de relansare a relațiilor transatlantice, UE va suspenda temporar majorarea taxelor vamale pentru rebalansarea măsurilor impuse de SUA în temeiul secțiunii 232 din Actul de Expansiune Comercială (Trade Expansion Act asupra tarifelor la oțel și aluminiu, a anunțat luni, 17 mai, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, însărcinat cu relațiile comerciale ale blocului european, într-un mesaj pe Twitter.

In our effort to reboot transatlantic relations, EU will temporarily suspend the increase of its rebalancing measures on U.S. 232 steel & aluminium tariffs.

This gives us space to find joint solutions to this dispute & tackle global excess capacity.

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 17, 2021