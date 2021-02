UNICEF România, de Ziua siguranței pe internet: Prelungirea timpului pentrecut online crește îngrijorarea pentru sănătatea fizică și emoțională a copiilor

Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, îi cere premierului Florin Cîțu și coaliției majoritate să vină în fața Parlamentului pentru a dezbate Planul Național de Redresare și Reziliență.

”Să găsim cele mai bune soluții! Împreună! Lideri politici, mediu de afaceri, sindicate, societate civilă! Pentru că este un plan pentru toți românii. România are nevoie de reforme clare și o viziune coerentă de dezvoltare, în care să fie cuprinse toate regiunile țării, cu proceduri clare, transparente de alocare a fondurilor europene”, a precizat președintele PSD într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Marcel Ciolacu a avut în aceste zile mai multe întâlniri online cu oficiali europeni, printre care vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, și comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, ”pentru a găsi soluțiile cele mai bune astfel încât România să beneficieze cât mai rapid de fondurile din Planul de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 30 de miliarde de euro”.

În urma acest discuții, liderul PSD a afirmat că ”există o prăpastie uriașă între așteptările liderilor europeni și oferta jalnică a actualei guvernări”.

”Ieri după-amiază, exact când am terminat aceste întâlniri, am văzut cum premierul Cîţu anunţa o listă interminabilă de măsuri de austeritate. (…) România riscă să piardă peste 30 de miliarde de euro pentru că Guvernul nu are încă un plan coerent. Aşa cum nu are încă nici buget! Liderii europeni mi-au spus că aşteaptă din partea României reforme clare şi o viziune coerentă de dezvoltare! Ce a trimis Guvernul Orban toamna trecută la Bruxelles a fost o ciornă de nota 4. Nu mai e niciun secret”, a spus Marcel Ciolacu în cadrul aceluiași mesaj video amintit mai sus.

Potrivit acestuia, premierul merge la Bruxelles ”într-o vizită pur turistică, probabil, pentru că a plecat cu mâna goală. Cîțu se duce de pomană la Bruxelles! Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget. Nu are nimic. Comisia nu va avea altă soluţie decât să-i spună, din nou, că nu va finanţa vorbe goale, ci proiecte curajoase, concrete, de dezvoltare. Soluţia este una singură! Cred cu tărie că doar dialogul aici, în ţară, poate conduce la un plan cu adevărat de Redresare şi Dezvoltare. (…) Fac apel pe această cale către liderii puterii să lase deoparte orgoliile politice şi să înţeleagă că este nevoie de consens politic. Un proiect de o asemenea importanţă este o şansă pe care România o primeşte o dată la un secol”, a completat liderul PSD.

Prim-ministrul Florin Cîțu începe joi o vizită de două zile la Bruxelles, în cadrul căreia se va întâlni cu mai mulți oficiali UE și NATO, printre care președinții Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Consiliului European, Charles Michel, dar și cu vicepreședinții executivi ai Comisiei, Frans Timmermans și Valdis Dombrovskis.

Prima vizită externă a premierului are loc după ce Parlamentul European a aprobat marți Mecanismul de redresare și reziliență, în valore de 672,5 miliarde de euro, din care România va beneficia de 30,44 miliarde de euro, dar și în contextul în care se derulează discuțiile tematice lansate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea actualizării Planului Național de Redresare și Reziliență.

România va trebui să transmită Comisiei Europene Planul Național de Redresare și Reziliență până cel târziu la 30 aprilie 2021.

Acesta trebuie să se concentreze în mare măsură asupra reformelor, cât și asupra investițiilor și trebuie țină cont de anumite recomandări sugerate de Bruxelles, între care: alocarea a cel puțin 37% din cheltuieli pentru climă și a minimum 20% pentru digitalizare și sporirea competențelor digitale. De asemenea, PNRR elaborat de București trebuie să fie în concordanță cu prioritățile evidențiate de Semestrul European, pentru a se asigura că cheltuielile sunt bine direcționate și utilizate.

O altă chestiune importantă pe care țara noastră trebuie să o ia în calcul atunci când va actualiza planul național de redresare și reziliență este cea privind stabilitatea fiscală, în contextul în care deficitul fiscal al României s-a deteriorat în 2020.

De altfel, acest aspect a fost punctat și de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru o economie în serviciul cetățenilor, în discuțiile purtate cu ministrul Finațelor, Alexandru Nazare, ce au avut loc la începutul lunii ianuarie și începutul lunii februarie.

Potrivit previziunilor economice de iarnă ale Comisiei Europene, PIB-ul României ar urma să crească în 2021 cu 3,8%, respectiv 4% în 2022. În privința inflației, în cazul României, în 2021 se va înregistra o ușoară creștere la 2,6%, fiind urmată de o ușoară scădere la 2,4% în 2022.