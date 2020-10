UNICEF va crea stocuri de peste jumătate de miliard de seringi până la finalul anului, în anticiparea vaccinării împotriva COVID-19

Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, i-a transmis omologului grec, Kyriakos Mitsotakis, în cadrul unei convorbiri telefonice, că nu vor mai avea loc discuții comerciale cu Uniunea Europeană dacă aceasta nu își revizuiește poziția, informează Reuters.

”Premierul a reafirmat că Uniunea Europeană a pus capăt acestor negocieri afirmând că nu dorește să-și schimbe abordarea în cadrul negocierilor. Dacă Uniunea va arăta această disponibilitate, atunci Regatul Unit va fi dispus să discute”, a transmis un purtător de cuvânt al Downing Street.

Mesajul Londrei vine după ce Bruxelles-ul a declarat luni, prin diferiți înalți oficiali europeni, că este dispus să intensifice discuțiile cu Regatul Unit în vederea obținerii unui acord privind viitoarele relații post-Brexit.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, vicepreședintele Executivului european Maros Sefcovic, însărcinat cu relațiile interinstituționale și prospectivă, a avut luni, la Londra, o întâlnire cu ministrul Michael Gove, în cadrul comitetului mixt Uniunea Europeană-Regatul Unit.

În acest context, oficialul european a reiterat importanța implementării în întregime a protocolului privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere, în vederea menținerii ”păcii și stabilității pe Insula Irlandeză prin prezervarea Acordului de la Belfast”, asigurându-se astfel integritatea pieței unice europene.

De asemenea, Uniunea Europeană și-a arătat disponibilitatea de a colabora cu Regatul Unit pentru a identifica soluții, în concordanță cu Acordul de retragere și cu legislația europeană.

Ulterior, în cadrul unui mesaj postat pe Twitter, negociatorul-șef al UE pentru relațiile post-Brexit, Michel Barnier, a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu omologul britanic, David Frost. ”Așa cum a precizat și președintele von der Leyen (n.r. al Comisiei Europene) vineri, am confirmat că UE rămâne deschisă pentru a intensifica discuțiile cu Londra în această săptămână, pe toate subiectele. Așteptăm acum răspunsul Regatului Unit”.

Marți, negociatorul-șef al UE Michel Barnier a avut o nouă discuție telefonică cu omologul britanic, David Frost, în încercarea de a debloca tratativele care, se pare, că au intrat din nou în impas. ”Ar trebui să profităm la maximum de puținul timp rămas. Ușa noastră rămâne deschisă”, a transmis oficialul european într-un mesaj pe Twitter.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) October 20, 2020