Unirea Basarabiei cu România – “prima piatră de temelie a reîntregirii naționale”, afirmă Bolojan în ajunul împlinirii a 108 de ani de la momentul istoric

Premierul Ilie Bolojan a transmis joi că, la 27 martie, se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România – “prima piatră de temelie a reîntregirii naționale”. Cu acest prilej, el a depus coroane de flori la mormintele lui Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan, artizani ai acestui moment istoric.

“Pe 27 martie se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Actul Unirii, adoptat la Chișinău, a fost prima piatră de temelie pusă la fundația reîntregirii. La Mănăstirea Cernica odihnesc personalități importante ale Sfatului Țării, artizani ai acestui act istoric”, a scris Bolojan pe Facebook.

Premierul a depus coroane de flori la mormintele acestor personalități, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa lor.

“Am depus astăzi coroane de flori la mormintele lui Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa lor. Mulțumesc Părintelui Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru dedicarea în cinstirea memoriei acestor înaintași. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii și eroii neamului nostru!”, a mai scris Ilie Bolojan.

Ziua Unirii Basarabiei cu România este sărbătorită în fiecare an la 27 martie, fiind instituită prin Legea nr.36/2017. Sfatul Ţării, întrunit în şedinţă solemnă la Chişinău, a votat la 27 martie/9 aprilie 1918, unirea provinciei româneşti Basarabia cu România.

Propunerea legislativă privind instituirea acestei Zile a fost iniţiată de Eugen Tomac în urmă cu un deceniu, acesta susţinând, în expunerea de motive, că “Ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului român. Atunci, după 106 ani de ocupaţie ţaristă, Basarabia a revenit în graniţele ei fireşti, fiind prima provincie românească care s-a unit cu România. (…) Este obligaţia noastră, a celor care astăzi răspundem în faţa românilor, de a demonstra că preţuim valorile româneşti de veacuri şi pe cei care ni le-au lăsat moştenire”.

La 27 martie 2017, preşedintele de la acea vreme Klaus Iohannis a promulgat legea care stabileşte că 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România este zi de sărbătoare naţională, acesta argumentând că legea promulgată are o semnificaţie deosebită, aceea de marcare a acestui moment important din istoria României.