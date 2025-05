Unitate europeană în Piața Independenței din Kiev. Macron, Merz, Starmer și Tusk au comemorat soldații ucraineni pieriți în război

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că liderii internaționali, reuniți la Summitul Coaliției de Voință, au decis să susțină propunerea de încetare completă și necondiționată a focului în Ucraina pentru 30 de zile și anunță noi sancțiuni pentru Moscova, dacă nu respectă propunerea.

„Astăzi, s-a reunit Coaliția voluntarilor pentru Ucraina. Susținem propunerea pentru o încetare a focului completă și necondiționată pentru 30 de zile. Aceasta trebuie să fie pusă în aplicare fără condiții prealabile pentru a deschide calea unor negocieri de pace semnificative. Mingea este acum în terenul Rusiei”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe contul X.

