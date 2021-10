Unitatea pentru combaterea dezinformării din cadrul SEAE avertizează: Kremlinul continuă să desfășoare campanii de dezinformare privind lupta împotriva COVID-19

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a avut miercuri o întrevedere cu militarii americani staționați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu de pe coasta Mării Negre înainte de a-și încheia vizita oficială în România și de a se deplasa la Bruxelles pentru o reuniune importantă a miniștrilor apărării din țările NATO, pe a cărei agendă vor figura inclusiv măsuri pentru securitatea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.

“Înainte de a părăsi România, am avut plăcerea de a mă întâlni cu trupele de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Acești bărbați și femei talentați, împreună cu aliații noștri, sunt absolut esențiali pentru menținerea securității în regiunea Mării Negre“, a spus el, având în vedere că aproximativ 1000 de militari americani sunt prezenți la MK, iar baza este în aceste zile gazda exercițiului CASTLE FORGE, la care participă forțe americane, canadiene și române împreună cu avioane de luptă CF-188 Hornet canadiene, F-16 românești și F-15 americane.

Before leaving Romania, I had the pleasure of meeting with troops at MK Airbase. These talented men and women, along with our allies, are absolutely critical to maintaining Black Sea region security. pic.twitter.com/WktFJzjt3f

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 20, 2021