“Uniți de istorie și pentru viitor”: Macron și Tusk au semnat la Nancy, de Ziua Europei, un tratat de prietenie și cooperare întărită Franța – Polonia

Afirmațiile făcute de liderul AUR George Simion, candidatul naționalist la funcția de președinte al României, despre “Europa națiunilor” în dezbaterea prezidențială de joi seară cu contracandidatul său pro-european Nicușor Dan au fost citate de premierul maghiar Viktor Orban într-un discurs susținut vineri care a fost publicat pe contul oficial de X.

“Ieri, în timpul dezbaterii prezidențiale din România, Ungaria a fost menționată pe subiectul creștinismului. Unul dintre candidați, domnul Simion, a spus următoarele și citez “Acum este timpul pentru Europa națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni”. Asta nu a fost spus în Ungaria, ci în România vecină și suntem complet de acord”, a declarat Viktor Orban, cunoscut pentru eursocepticismul său și pozițiile anti-europene la adresa instituțiilor UE.

Liderul de la Budapesta a subliniat că nu intervine în alegerile din România, dar are un mesaj pentru poporul român și pentru viitorul președinte.

“Împărtășim un destin istoric cu poporul român. Nu intervenim în alegerile prezidențiale în curs de desfășurare. Cu toate acestea, din inima Bazinului Carpatic, îi asigurăm pe poporul român și pe viitorul său președinte: Ungaria susține unitatea, nu divizarea. Nu vom sprijini nicio formă de izolare politică împotriva României sau a liderilor săi. Românii pot conta pe maghiari în lupta lor pentru creștinism și suveranitate!”, a declarat Viktor Orban.

Romania’s elections are none of our business. However, from the heart of the Carpathian Basin, we assure the Romanian people and their future president: Hungary stands for unity, not division. We will not support any form of political isolation against Romania or its leaders.… pic.twitter.com/fAwWAUl4Ep

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 9, 2025