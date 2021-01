Uniunea economică și monetară: Cele 19 țări UE din zona euro au semnat reforma Tratatului privind Mecanismul European de Stabilitate și Acordul privind Fondul unic de rezoluție

România susține în mod ferm adoptarea unui mecanism pentru a sprijini țările din Balcanii de Vest, precum și cele din Parteneriatul Estic, să beneficieze de vaccinuri puse la dispoziție de către Uniunea Europeană, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul de externe Bogdan Aurescu.

Șeful diplomației române a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care au discutat despre strategia UE de distribuire a vaccinurilor către state terțe, cazul Navalnîi, perspectivele de consolidare a relațiilor transatlantice, evoluțiile recente din relația cu Turcia, zona Golfului, Hong-Kong, Venezuela și relația UE – Egipt.

“România susține în mod ferm adoptarea unui mecanism pentru a sprijini țările din Balcanii de Vest, precum și cele din Parteneriatul Estic, să beneficieze de vaccinuri puse la dispoziție de către Uniunea Europeană. Cred că această inițiativă este foarte importantă pentru că Uniunea Europeană nu poate fi în siguranță și sănătoasă dacă vecinii ei nu sunt în siguranță și sănătoși“, a afirmat Aurescu, atât într-o declarație de presă premergătoare reuniunii, cât și către omologii săi europeni.

During #FAC 2day I reiterated RO support 4 creating a mechanism 2 facilitate access 2 vaccines 4 EU neighbors, incl 4 states of #EasternPartnership& #WesternBalkans, and 4 EU 2 offer support 4 their vaccination plans. EU cannot be healthy&safe if our neighbors aren’t healthy&safe

