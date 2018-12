Uniunea Europeană a decis reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturisme cu 37.5%, până în 2030

Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Parlamentului European au ajuns, după lungi runde de negocieri intense, la un acord privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturisme noi cu 37.5%, până în 2030, a precizat luni seara Comisia Europeană, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Another deal!! This time on #CO2cars. We reached a compromise to cut emissions from cars (by 37.5%) and vans (by 31%) by 2030. With these ambitious targets, Europe is once again showing how to turn the #ParisAgremeent and #COP24 into action. pic.twitter.com/26HNfcHQiY

— Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) December 17, 2018