Uniunea Europeană a devenit observator în cadrul GRECO, organismul anticorupție al Consiliului Europei

Ursula von der Leyen, ministrul Apărării german și candidatul propus de Consiliul European pentru a deveni președinte al Comisiei Europene în mandatul 2019-2024, se bucură de „susținerea deplină” din partea popularilor europeni din Parlamentul European.

Grupul Popularilor Europeni a rămas în continuare cea mai mare familie politică din Parlamentul European, fiind format din 182 de eurodeputați, care la rândul lor sunt conduși de eurodeputatul german, Manfred Weber, care a pierdut recent cursa pentru viitoarea președinție a Comisiei Europene, procesul ”Spitzenkandidat” fiind eliminat de liderii europeni.

Grupul politic PPE a transmis astăzi într-un mesaj pe Twitter, că Ursula von der Leyen va avea parte de „susținerea lor deplină”. „Nu vom renunța la agenda noastră europeană”, au mai transmis aceștia.

We will not give up pursuing our political agenda. We fully support @vonderleyen as President of the @EU_Commission. #vonderLeyen #EUTopjobs pic.twitter.com/u9Y1VnqpUs

