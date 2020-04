Uniunea Europeană a finalizat negocierile pentru un nou acord comercial cu Mexic, principalul partener comercial al UE în America Latină

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și doctorand în domeniul reasigurării strategice a NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este parte a programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Up Next

Mexicul este partenerul comercial numărul unu al UE în America Latină, cu comerț bilateral de mărfuri în valoare de 66 miliarde de euro și comerț cu servicii în valoare de încă 19 miliarde EUR (respectiv date din 2019 și 2018). Exporturile de bunuri din UE depășesc 39 de miliarde de euro pe an. Comerțul cu bunuri UE-Mexic s-a triplat mai mult de la intrarea în vigoare a acordului inițial în 2001. Acordul comercial modernizat va contribui la creșterea acestei creșteri istorice puternice.

Continue Reading

Advertisement