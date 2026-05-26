Uniunea Europeană a finanțat 19 filme selectate la Cannes 2026, inclusiv „Fjord” de Cristian Mungiu, câștigătorul trofeului Palme d’Or

Uniunea Europeană a finanțat 19 dintre filmele selectate la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes, dintre care șase au fost premiate, inclusiv „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, care a câștigat trofeul Palme d’Or, transmite Comisia Europeană.

Fjörd, de Cristian Mungiu, care a primit sprijin din partea UE pentru dezvoltarea sa, a fost marele câștigător, fiind distins cu prestigiosul Palme d’Or.

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or – la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007, informează Agerpres. Niciun cineast nu a câștigat de trei ori acest premiu.

Filmul „Fjord” abordează tema complexă a moralității expunând povestea unui un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan și Renate Reinsve) care se stabilește în Norvegia cu cei cinci copii ai săi.

Cuplul româno-norvegian se împrietenește cu vecinii lor, familia Halberg, în ciuda diferențelor culturale. Când adolescenta Elia Gheorghiu apare la școală cu câteva vânătăi pe corp, comunitatea se întreabă dacă educația tradițională pe care copiii familiei Gheorghiu o primesc de la părinții lor ar putea avea vreo legătură cu acest lucru, familia româno-norvegiană ajungând să aibă probleme cu autoritățile norvegiene pentru protecția copilului.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună.

Citiți și

Ilie Bolojan îi mulțumește lui Cristian Mungiu pentru „imaginea pe care o duce mai departe despre România”

Nicușor Dan îl felicită pe Cristian Mungiu: O performanță extraordinară. Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România

„Felicitări tuturor producțiilor europene aflate în centrul atenției Festivalului de Film de la Cannes din acest an! Activitatea cineaștilor europeni pune în valoare creativitatea, colaborarea și talentul. Celebrăm aceste valori și sprijinim în permanență industriile creative ale Europei prin intermediul actualului program MEDIA „Europa creativă” și al viitorului program AgoraEU”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

În acest an, 19 filme finanțate de UE au fost nominalizate la Festivalul de Film de la Cannes, dintre care șapte au concurat pentru Palm d’Or. Programul MEDIA din cadrul programului Europa creativă a sprijinit aceste lucrări și distribuirea lor cu un total de 1,17 milioane EUR.

În ultimii 35 de ani, MEDIA a sprijinit conținutul audiovizual european, promovând diversitatea culturală a Europei și sporind competitivitatea industriei sale creative. Succesul programului MEDIA deschide calea pentru programul AgoraEU propus, care va continua să sprijine cineaștii și creatorii europeni, precum și să contribuie la exprimarea diversității și a patrimoniului Europei.