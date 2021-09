Uniunea Europeană a Sănătății, posibilă prin modificarea Tratatului UE. Care este părerea Comisiei Europene și ce răspuns așteaptă de la cetățeni

Comisia Europeană, gardianul Tratatelor UE și un partener de încredere al statelor membre în promovarea valorilor europene, s-a folosit de toate instrumentele necesare pentru a face față crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19. Răspunsul UE a fost considerat unul lent și insuficient, însă Executivul a răspuns în limita în care Tratatul UE i-a permis, sănătatea fiind o politică exclsuivă statelor membre, puterea de decizie aparținându-le lor și nu Comisiei.

Ideea unei modificări a Tratutul privind Funcționarea Uniunii Europene a fost dezbătută și în cadrul sesiunii cu tema „Viitorul Europei și rolul României”, cu participarea prin video-conferință a Vicepreședintelui Comisiei Europene, comisarul european pentru democrație și demografie, Dubravka Suica. Eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Comisarul european a explicat că Uniunea Europeană poate fi mai pregătită să răspundă în cazul viitoarelor crize sanitare, când va avea mai multe competențe în sectorul sănătății și dacă Tratatul UE va suporta modificări.

„Din moment ce am experimentat criza de COVID-19, ne-am dat seama că numai împreună am reușit să fim mai puternici și să avem un vaccin și să investim bani. Ne gândim la Uniunea Europeană a Sănătății, dar nu doar noi ne gândim la schimbarea Tratatului. Acesta este unul dintre motivele pentru care promovăm această Conferință pentru Viitorul Europei. Conferința este un instrument foarte puternic de democrație deliberativă. Deci dacă cetățenii cred că trebuie să schimbe Tratatul pentru ca UE să aibă mai multe competențe în materie de sănătate, atunci așa vom face. Așteptăm indicații de la cetățeni pe platforma digitală”, a explicat studenților comisarul european.

„Mi-a făcut plăcere să vorbesc la RADR 2021 despre Conferința privind Viitorul Europei și să schimb idei cu studenții. Cetățenii doresc să aibă un cuvânt mai important de spus acum, în ceea ce privește viitorul nostru comun. Avem nevoie de o viziune, de o reconfigurare creativă a democrației în Uniunea Europeană”, a scris comisarul într-un mesaj pe contul de Twitter.

