Uniunea Europeană, apel către SUA și Rusia să își reducă arsenalele nucleare după dizolvarea Tratatului INF: Să nu ne îndreptăm spre o nouă cursă a înarmărilor

”Anul acesta comemorăm cu profundă tristețe împlinirea a 75 de ani de la genocidul săvârșit împotriva ultimilor romi, 500.000 fiind încarcerați în mod nedrept și brutal în „tabăra de familii de țigani” de la Auschwitz care au fost trimiși la moarte pentru simplul motiv că erau romi.”, mai este reamintit în declarație.

Cei doi oficiale europeni au reiterat sprijinul în eliminarea descriminării etnice și a rasismului: ”împreună cu statele membre și cu comunitățile locale, vom continua să luptăm împotriva tuturor formelor de rasism și de discriminare etnică, atât aici, în Europa, cât și în restul lumii.”

75 years have passed, but we do not forget.

We pay tribute to the 500,000 Roma victims of the Holocaust.

The memory of the horrors of the past must remind us to stand up for the values we believe in.

Our statement: https://t.co/NDcZZurEi4 #EU4RomaRights pic.twitter.com/fvdUmeXppH

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 2, 2019