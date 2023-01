Uniunea Europeană, avertisment către compania TikTok: Respectați legislația UE, în caz contrar riscați să fiți excluși

Uniunea Europeană, prin vocea comisarului său pentru piață internă, Thierry Breton, a atras atenția companiei chineze de social media TikTok să își accelereze eforturile de respectare a legislației europene până în septembrie, altfel riscă să fie interzisă, informează Reuters, citat de Agerpres.

”Nu vom ezita să adoptăm întreaga gamă de sancţiuni pentru a ne proteja cetăţenii, dacă auditurile nu arată respectarea deplină a legislaţiei” a declarat Breton, care i-a cerut directorului companiei chineze să respecte Legea privind serviciile digitale, acesta din urmă dând asigurări că se va conforma acestor solicitări.

With younger audiences comes greater responsibility.

As a platform reaching millions of young Europeans, #TikTok has to fully comply with EU law, notably the #DSA.

I asked TikTok CEO Shou Zi Chew to demonstrate, as soon as possible, not only efforts but results. pic.twitter.com/3B8yGaIQp2

— Thierry Breton (@ThierryBreton) January 19, 2023