Uniunea Europeană dorește consolidarea controlului asupra exporturilor de tehnologii de uz civil și militar

Negociatorii Parlamentului European și președinția germană a Consiliului UE au ajuns joi la un acord cu privire la condiționarea acordării fondurilor europene de criteriul respectării statului de drept, au anunțat cele două instituții, un compromis descris drept “istoric” de cel mai mare grup politic din Parlamentul European, PPE, și de grupul Renew Europe condus de Dacian Cioloș.

“Regimul de condiționalitate face parte din pachetul de măsuri legate de următorul cadru financiar multianual și planul de redresare și permite protejarea bugetului UE atunci când se stabilește că încălcarea principiilor statului de drept într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului UE sau protejarea intereselor financiare ale UE într-un stat membru”, informează Consiliul UE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Acest acord de condiționare acoperă toate fondurile UE, inclusiv resursele alocate prin instrumentul de recuperare Next Generation EU.

“Mecanismul de condiționare privind statul de drept: Avem o înțelegere”, a transmis și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European, într-un mesaj pe Twitter, anunțând o conferință de presă pentru ora 13:00.

Țările UE care nu respectă statul de drept vor risca să piardă accesul la fondurile UE, în temeiul acestui acord provizoriu încheiat joi de negociatorii Parlamentului și Consiliului, informează și Parlamentul European într-un comunicat transmis CaleaEuropeană.ro și în care explică principalele prevederi ale acordului.

Acordul provizoriu între Parlament și Consiliu se bazează pe orientările politice furnizate de liderii UE în cadrul reuniunii lor din 17-21 iulie 2020 când au ajuns la un acord istoric privind un Cadru Financiar Multianual 2021-2027 de 1.074 de miliarde de euro și un fond de redresare de 750 de miliarde de euro. Acum, acordul privind mecanismul statului de drept va fi supus aprobării ambelor instituții. Negocierile au fost dificile în contextul în care președinția germană a Consiliului, care susține un astfel de mecanism, a întâmpinat probleme în rândul statelor membre, îndeosebi Ungaria și Polonia, care se simt vizate de un astfel de instrument în contextul procedurilor lansate de UE la adresa Budapestei și Varșoviei pentru riscul încălcării statului de drept. În ce o privește, România, prin vocea președintelui Klaus Iohannis, a transmis în mai multe rânduri că este de acord ca fondurile europene să fie condiționate de statul de drept.

Acordul a fost salutat imediat de liderii grupurilor politice PPE și Renew Europe, Manfred Weber, respectiv Dacian Cioloș, în contextul în care acest compromis apare după avertismentul Parlamentului European, care a transmis că nu va aproba bugetul UE 2021-2027 dacă statele membre nu se pun de acord privind crearea unui mecanism pentru statul de drept.

“Acordul încheiat astăzi este un acord istoric pentru toți europenii. În timp ce statele membre nu au reușit să facă acest lucru în iulie, Parlamentul European a promovat și a obținut în cele din urmă un mecanism de apărare a valorilor noastre europene. Cetățenii europeni se așteptau să acționăm și am făcut-o! Grupul PPE a respectat promisiunea făcută în timpul campaniei noastre electorale europene. Pe parcursul acestei negocieri, prioritatea Grupului PPE a fost să se asigure că banii contribuabililor europeni sunt cheltuiți bine și că un stat membru care primește fonduri UE respectă principiile de bază ale statului de drept. Aceasta este ceea ce s-a realizat acum, datorită determinării familiei noastre politice”, a spus Weber, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

“Acord pentru mecanismul privind statul de drept, corelând respectarea valorilor UE de banii europeni. Acesta este un rezultat major pentru UE și pentru familia Renew Europe (…) Europa nu este un bancomat. Acest lucru va fi clar de acum!”, a scris și Cioloș, pe Twitter.

