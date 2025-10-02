Uniunea Europeană este invadată de organizații infracționale din țări terțe, în particular chinezești, atenționează șefa Parchetului European

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a denunțat joi, în portul Pireu din Grecia, rețelele infracționale, în special chinezești, care invadează Uniunea Europeană și practică fraude vamale și de TVA la un nivel „industrial”, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în particular chinezești. Organizațiile infracționale au adus frauda cu TVA și frauda vamală la o scară industrială. Credeți că doar traficul de droguri este violent? Acum nu doar el”, a subliniat Kovesi într-o conferință de presă, denunțând „indivizi foarte periculoși care planifică crime pentru motive legate de fraude cu TVA și vamale”.

În luna septembrie, filiala din Atena a Parchetului European (EPPO) a pus sub acuzare șase persoane, printre care doi funcționari vamali, pentru presupusa lor implicare în rețele criminale care inundau piața UE cu mărfuri importate în mod fraudulos din China, evitând în același timp plata taxelor vamale și a TVA.

În urma unei descinderi coordonate la sfârșitul lunii iunie 2025, EPPO a confiscat, de asemenea, 2435 de containere în portul Pireu, încărcate în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, constituind cea mai mare captură de containere realizată vreodată în UE.

Investigația „Calypso” vizează mai multe rețele criminale, în principal controlate de cetățeni chinezi, care gestionează întregul circuit al bunurilor din China până la consumatorii finali din statele membre, evitând plata taxelor și comițând fraude fiscale în materie de TVA la scară largă. Aceste rețele, controlate în principal de cetățeni chinezi, sunt implicate și în spălarea de bani și trimiterea profiturilor înapoi în China. În urma unei descinderi efectuate la sfârșitul lunii iunie 2025 în patru țări, zece suspecți au fost arestați.

Mecanismul fraudulos dura de cel puțin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de euro în taxe vamale și 450 de milioane de euro în TVA, potrivit Parchetului European.

Aceste rețele au „creat un ecosistem infracțional sprijinit de corupția funcționarilor vamali și fiscali, a comisarilor vamali și a personalului bancar. Trebuie să ripostăm” în fața acestor fraude masive, a subliniat Kovesi.

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO, Biroul Procurorului Public European) este o instituție independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-șef european, funcție deținută în prezent de Laura Codruța Kovesi. De asemenea, fiecare stat participant are cel puțin doi procurori europeni delegați, care conduc investigații în țările lor.