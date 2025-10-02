U.E.
Uniunea Europeană este invadată de organizații infracționale din țări terțe, în particular chinezești, atenționează șefa Parchetului European
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a denunțat joi, în portul Pireu din Grecia, rețelele infracționale, în special chinezești, care invadează Uniunea Europeană și practică fraude vamale și de TVA la un nivel „industrial”, informează AFP, preluat de Agerpres.
„Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în particular chinezești. Organizațiile infracționale au adus frauda cu TVA și frauda vamală la o scară industrială. Credeți că doar traficul de droguri este violent? Acum nu doar el”, a subliniat Kovesi într-o conferință de presă, denunțând „indivizi foarte periculoși care planifică crime pentru motive legate de fraude cu TVA și vamale”.
În luna septembrie, filiala din Atena a Parchetului European (EPPO) a pus sub acuzare șase persoane, printre care doi funcționari vamali, pentru presupusa lor implicare în rețele criminale care inundau piața UE cu mărfuri importate în mod fraudulos din China, evitând în același timp plata taxelor vamale și a TVA.
În urma unei descinderi coordonate la sfârșitul lunii iunie 2025, EPPO a confiscat, de asemenea, 2435 de containere în portul Pireu, încărcate în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, constituind cea mai mare captură de containere realizată vreodată în UE.
Investigația „Calypso” vizează mai multe rețele criminale, în principal controlate de cetățeni chinezi, care gestionează întregul circuit al bunurilor din China până la consumatorii finali din statele membre, evitând plata taxelor și comițând fraude fiscale în materie de TVA la scară largă. Aceste rețele, controlate în principal de cetățeni chinezi, sunt implicate și în spălarea de bani și trimiterea profiturilor înapoi în China. În urma unei descinderi efectuate la sfârșitul lunii iunie 2025 în patru țări, zece suspecți au fost arestați.
Mecanismul fraudulos dura de cel puțin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de euro în taxe vamale și 450 de milioane de euro în TVA, potrivit Parchetului European.
Aceste rețele au „creat un ecosistem infracțional sprijinit de corupția funcționarilor vamali și fiscali, a comisarilor vamali și a personalului bancar. Trebuie să ripostăm” în fața acestor fraude masive, a subliniat Kovesi.
Creat în 2021, Parchetul European (EPPO, Biroul Procurorului Public European) este o instituție independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.
Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-șef european, funcție deținută în prezent de Laura Codruța Kovesi. De asemenea, fiecare stat participant are cel puțin doi procurori europeni delegați, care conduc investigații în țările lor.
Ministrul Dezvoltării a discutat cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru locuințe, despre cele mai adecvate soluții la criza locuințelor din UE
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a avut, joi, o întrevedere, la Bruxelles, cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe, în vederea identificării celor mai eficiente soluții față de provocările cu care cetățenii din România și din Uniunea Europeană se confruntă în asigurarea celor mai adecvate condiții de locuire, în contextul în care criza locuințelor reprezintă o problemă din ce în ce mai mare în Europa.
„Uniunea Europeană are pentru prima dată un comisar pentru locuire, ceea ce demonstrează că, la nivelul Uniunii, se pune un accent mai mare pe aceste politici publice. Am discutat cu comisarul Jørgensen despre grija pentru toți membrii comunității, și cei tineri, și cei vârstnici, și am căutat împreună soluții pentru locuințe pentru tinerii aflați la început de carieră, locuințe pentru persoanele defavorizate social și pentru persoanele vârstnice”, a transmis ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform unui comunicat al MDLPA.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează construirea de locuințe pentru tineri, persoane care lucrează în învățământ și în domeniul sanitar, locuințe de serviciu și locuințe pentru membrii comunităților defavorizate, atât din buget național, cât și din fonduri europene.
Totodată, pentru crearea unui climat sigur de locuire, ministerul asigură finanțarea unor programe de reabilitare a locuințelor, de consolidare a celor care prezintă vulnerabilități la risc seismic, precum și de eficientizare energetică.
Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene că va prezenta un nou plan pentru locuințe la prețuri accesibile .
Această inițiativă ce va marca o premieră va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare.
Viktor Orbán îi acuză pe liderii europeni că au decis ca UE „să meargă la război” și anunță o campanie națională împotriva deciziei
Premierul ungar Viktor Orbán a lansat joi un nou atac dur împotriva majorității liderilor Uniunii Europene, acuzându-i că au adoptat „planuri de război” împotriva Rusiei, în urma discuțiilor purtate la summitul de la Copenhaga, informează Euronews.
„Uniunea Europeană a decis să meargă la război. La summitul informal de ieri au prezentat strategia lor de război despre cum să îi învingă pe ruși, iar acest lucru este îngrozitor”, a declarat liderul de la Budapesta, la sosirea la reuniunea Comunității Politice Europene.
Afirmația sa a vizat decizia liderilor europeni de a sprijini dezvoltarea accelerată a tehnologiilor cu drone și antidronă, precum și folosirea activelor rusești înghețate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat direcția stabilită la nivel european: „Liderii au sprijinit pe scară largă proiecte-pilot prioritare care vor întări securitatea Europei, inclusiv Zidul European de Drone și Eastern Flank Watch.”
Orbán a calificat această strategie drept dăunătoare pentru Ungaria și pentru întreaga Uniune și a anunțat inițierea unei campanii împotriva acestor decizii.
„Presiunea este mare. De aceea voi propune conducerii Fidesz să lansăm o campanie de strângere de semnături în Ungaria împotriva planurilor de război ale UE. Pentru că avem nevoie de toate resursele noastre pentru a rămâne în afara acestui război”, a precizat el.
Premierul ungar a mai spus că a respins și ideea discutată la summit privind modificarea regulilor de extindere pentru a facilita negocierile de aderare cu Ucraina. Planul, susținut de Antonio Costa, prevedea renunțarea la unanimitate pentru deschiderea fiecărui capitol de negociere.
„Le-am spus că nu sunt de acord, așa că acest plan este mort”, a afirmat Orbán, adăugând că Ungaria va bloca prin veto orice tentativă de a relaxa regulile actuale. În viziunea sa, Ucraina nu ar trebui să primească statut de membru deplin, ci doar un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, „o idee mai bună”, după cum a spus el. „Aderarea deplină ar însemna că războiul ar intra în Uniunea Europeană”, a adăugat premierul ungar.
Orbán se opune de ani de zile sprijinului financiar și aderării Ucrainei la UE și a blocat în repetate rânduri decizii în Consiliu, deși a acceptat, sub presiunea Bruxelles-ului, multiple pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.
Guvernul de la Budapesta a derulat la începutul acestui an o campanie anti-Ucraina, cu panouri publicitare care îl prezentau pe președintele Volodimir Zelenski alături de liderul opoziției Péter Magyar. În plus, a organizat un sondaj privind aderarea Ucrainei, în care, potrivit datelor oficiale, 95% dintre respondenți s-au declarat împotrivă.
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare
Guvernul a adoptat în cadrul ședinței din 2 octombrie 2025 proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a altor acte normative.
Proiectul co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției urmărește transpunerea în dreptul intern a Directivei UE 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.
Armonizarea răspunsului statelor membre ale Uniunii Europene la actele de încălcare sau eludare a măsurilor restrictive este unul dintre factorii cheie care eficientizează instrumentul sancțiunilor internaționale adoptate de UE.
MAE amintește într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că instrumentul măsurilor restrictive ale Uniunii a cunoscut o amplificare fără precedent ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Încă de la debutul acestuia, România a susținut în mod vocal atât adoptarea de noi măsuri menite să limiteze semnificativ capacitatea Federației Ruse de a finanța războiul, cât și necesitatea implementării corecte și complete a acestor măsuri, pentru a asigura eficiența lor.
Potrivit cadrului legal actual din România, încălcarea sau eludarea măsurilor restrictive constituie contravenție.
„Dacă până în acest moment, tentativele sau acțiunile de eludare a sancțiunilor erau prevăzute mai degrabă ca un act de neglijență, din acest moment devin fapte grave cu pedeapsă de închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge până la pedepse de până la 12 ani. Competența este transferată la DIICOT. Investigarea acestor noi infracțiuni va fi realizată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Acest lucru transmite și un mesaj foarte clar. Considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale. Legislația actuală nu definea în mod explicit eludarea sancțiunilor ca infracțiune. Odată cu acest proiect de lege și cu adoptarea lui de Parlament, acest lucru va fi clar. Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă, așa cum spuneam, un efect de descurajare, dar și un efect de consolidare a poziției României ca partener de încredere, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și față de celelalte țări”, a transmis ministrul de externe, Oana Țoiu, la finalul ședinței de Guvern.
Conform detaliilor oferite de aceasta, legea include și „o perspectivă modernă în sensul în care include în mod explicit criptoactivele în definiția fondurilor, închizând astfel o vulnerabilitate majoră, exploatată pentru a muta banii în afara sistemului financiar tradițional”.
„Principiul extrateritorialității active: legea penală română se va aplica de acum cetățenilor și firmelor care încalcă sancțiunile Uniunii Europene, chiar și în afara țării, indiferent dacă fapta este sau nu pedepsită de legea locală din țara respectivă. Acest lucru blochează posibilitatea de a folosi jurisdicții terțe ca paravan”, a completat aceasta.
Potrivit ministrului de externe, elementele din legislația european care au fost transpuse în cea europeană sunt următoarele: lista comună de infracțiuni, definiții clare, care pot să fie mai ușor aplicabile, nivelul minim al pedepselor și, în unele cazuri, pentru un efect de descurajare real, chiar depășirea acestor praguri minime din directivă, definirea circumstanțelor agravante, precum și a celor atenuante.
Prin proiectul de lege, Consiliul Interinstituțional este desemnat drept organism național de coordonare, conform cerințelor directivei, pentru a asigura un schimb de informații eficient între toate autoritățile de aplicare a legii: ANAF, Vamă, Parchete și celelalte instituții responsabile.
Instrumentele de investigare, de asemenea, se aliniază la legislația europeană.
„Un element foarte important pentru România este protecția avertizorilor de integritate. Asigurăm protecție, conform legii naționale și cerințelor europene, pentru persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor, precum și obligația de raportare statistică”, a continuat ministrul de externe.
Oana Țoiu a anunțat că MAE va publica, în transparență, „date statistice privind investigațiile și condamnările, pentru a contribui atât la o imagine clară și transparentă națională, cât și pentru a contribui la această imagine la nivel european”.
Proiectul de lege vizează, în egală măsură, și comerțul cu bunuri restricționate, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea sau transportul bunurilor interzise.
„Aici, de exemplu, intră anumite produse militare sau tehnologii cu dublă utilizare, precum și foarte clară categoria eludării și ocolirii sancțiunilor prin ascunderea activelor, prin furnizarea de informații false sau prin neraportarea propriilor active”, a detaliat oficialul român.
Proiectul de lege urmează să ajungă la Parlament.
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a anunțat că se așteptă ca „până la sfârșitul acestui an, menționam luna noiembrie ca lună importantă, să fie adoptat în procedură de urgență de Parlament”.
