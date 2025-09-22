Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa

Pe 21 septembrie, la sediul ONU, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale, a avut loc o reuniune la nivel înalt între Președintele Comisiei Uniunii Africane, Mahmoud Ali Youssou, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres. Împreună cu înalți funcționari ai celor trei organizații, aceștia au discutat despre provocările majore de securitate, dezvoltare și schimbări climative.

Cei patru lideri au reafirmat sprijinul pentru multilateralism, considerat singura cale eficientă de a răspunde crizelor globale, și au condamnat încălcările tot mai frecvente ale dreptului internațional umanitar și ale drepturilor omului.

„De 80 de ani, Organizația Națiunilor Unite servește umanitatea. Așa cum am reafirmat în cadrul întâlnirii noastre cu secretarul general António Guterres, nu există misiune mai nobilă. Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU. Vă încurajăm să fiți curajos în promovarea reformei și revitalizării sistemului Națiunilor Unite. Puteți conta pe sprijinul nostru”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în deschiderea reuniunii de la New York.

Uniunea Europeană, Uniunea Africană și ONU și-au reafirmat angajamentul colectiv pentru dezvoltare durabilă și pentru consolidarea parteneriatului Africa-Europa. În acest context, a fost anunțat următorul summit UA-UE, care va avea loc în noiembrie 2025, la Luanda, Angola.

Cele trei organizații au convenit să conitnue dialogul și să se reunească din nou în 2026, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale ONU.