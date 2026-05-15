UE face pași decisivi pentru tragerea la răspundere a Rusiei pentru războiul de agresiune împotriva Ucrainei și își dorește să devină membru fondator al Tribunalului Special

Comisia Europeană a aderat, vineri, 15 mai, în numele Uniunii Europene, la Acordul Parțial Extins privind Tribunalul Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, documentul care stabilește arhitectura instituțională, administrativă și financiară a viitoarei instanțe internaționale menite să investigheze și să judece liderii politici și militari ruși responsabili pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Potrivit Comisiei Europene, decizia deschide calea pentru ratificarea convenției de către statele și organizațiile participante, pas necesar pentru înființarea oficială a Tribunalului Special.

Noua structură va avea competența de a investiga și urmări penal liderii politici și militari de rang înalt ai Federației Ruse pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

Totodată, Comisia Europeană a ratificat, în numele UE, convenția de instituire a Comisiei Internaționale pentru Cereri de Despăgubire pentru Ucraina, organism internațional care va analiza și evalua cererile de compensații pentru pagubele, pierderile și prejudiciile provocate de Rusia Ucrainei și cetățenilor ucraineni.

Potrivit executivului european, noua comisie va avea responsabilitatea de a stabili valoarea despăgubirilor în fiecare caz și își va putea începe activitatea după ce convenția va obține 25 de ratificări însoțite de contribuții financiare suficiente.

Comisia Europeană a anunțat că va sprijini financiar operaționalizarea celor două structuri internaționale, alocând 10 milioane de euro pentru Tribunalul Special și până la un milion de euro pentru Comisia pentru Cereri de Despăgubire.

Executivul european a subliniat că Tribunalul Special și Comisia pentru Cereri de Despăgubire vor reprezenta „instituții internaționale fundamentale” pentru asigurarea răspunderii privind crimele internaționale comise în Ucraina și pentru compensarea daunelor provocate de război.

Comisia a amintit că UE a avut un rol central în elaborarea documentelor juridice care stau la baza Tribunalului Special, textele fondatoare fiind aprobate politic de o coaliție internațională de state și organizații la 9 mai 2025.

În perioada următoare, Comisia Europeană va continua discuțiile cu partenerii internaționali pentru finalizarea cadrului juridic necesar înființării Tribunalului Special, urmând să propună ulterior ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al noii instanțe.

De asemenea, semnatarii convenției privind Comisia Internațională pentru Cereri de Despăgubire se vor reuni în luna iunie la nivel tehnic pentru stabilirea aspectelor practice necesare lansării operaționale a mecanismului.

Matti vă urează la mulți ani și vă mulțumește pentru îngrijirile de top și în special pentru răbdare! 🥰 va iubim