Uniunea Europeană ia în calcul noi restricții pentru importurile din China de la începutul lui 2027 (Bloomberg)

Uniunea Europeană intenționează să recurgă la așa-numitele clauze de salvgardare pentru a limita importurile de produse chinezești în sectoare precum cel chimic, industria mobilei și cea a utilajelor, informează Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest dosar, potrivit Agerpres.

Măsurile, care ar putea lua forma unor plafoane la import sau a unor tarife, ar putea fi prezentate încă din primul trimestru al anului 2027, au dezvăluit sursele, sub protecția anonimatului.

Comisia Europeană intenționează să urmeze modelul demersului recent prin care au fost limitate importurile de vehicule hibride chinezești în UE, în baza unui acord încheiat cu Beijingul, care stabilește un plafon anual de 350.000 de automobile. Acest nivel a fost considerat suficient de ridicat pentru a descuraja eventuale represalii din partea Chinei.

Cea mai recentă inițiativă a Bruxelles-ului face parte dintr-un efort mai amplu al UE de a reduce deficitul comercial uriaș pe relația cu China, care anul trecut a ajuns la 360 de miliarde de euro. Comisia Europeană încearcă să pună la punct un echilibru delicat: să ofere un impuls industriei europene, fără a provoca însă represalii din partea Beijingului sau a declanșa un război comercial.

„Industriile noastre au cerut măsuri, noi le-am ascultat și vom răspunde, inclusiv prin introducerea unor noi măsuri de salvgardare”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, la începutul acestei luni.

Măsurile de salvgardare permit UE să restricționeze importurile într-un anumit sector, în cazul în care s-a înregistrat o creștere bruscă a volumului de produse intrate în blocul comunitar. Potrivit unor informații publicate anterior de Bloomberg, UE a început deja să analizeze datele privind fluxurile comerciale pentru a identifica sectoarele vizate.

Aceste măsuri pot îmbrăca forma unor cote de import, așa cum a fost cazul vehiculelor hibride, sau a unor cote tarifare, care presupun aplicarea unei taxe suplimentare la importurile ce depășesc un anumit volum, cu scopul de a limita importurile excesive.

UE poate alege să introducă aceste măsuri în mod unilateral, fără acordul Beijingului. Cu toate acestea, sursele citate de Bloomberg au precizat că planurile actuale și sectoarele vizate ar putea suferi modificări în urma discuțiilor cu statele membre și cu China.

La începutul acestei luni, Ministerul chinez al Comerțului a avertizat că UE „nu ar trebui să-și facă iluzii că poate obține avantaje exercitând presiuni și nici să subestimeze hotărârea și capacitatea Chinei de a-și proteja propriile interese”.

Potrivit surselor, noile măsuri de salvgardare, similare cu cele vizând autovehiculele hibride și cu demersul anterior al UE privind oțelul, ar respecta normele Organizației Mondiale a Comerțului și s-ar aplica și altor țări din afara Spațiului Economic European.

În paralel, Comisia Europeană intenționează să prezinte, în următoarele săptămâni, propuneri privind aplicarea plafonului pentru importurile de vehicule hibride, astfel încât acesta să intre în vigoare în decembrie. Măsurile ar urma să se aplice pe o perioadă de patru ani, iar cota alocată Chinei ar crește cu 6% pe an, începând din al doilea an de aplicare. Cote similare ar putea fi stabilite și pentru importurile de vehicule din alte țări, precum Japonia și Coreea de Sud, a precizat una dintre surse.