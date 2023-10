Uniunea Europeană își afirmă solidaritatea cu Israelul și evocă dreptul acestuia de a se apăra în fața unor atacuri violente ale Hamas

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a emis sâmbătă seară o declarație în numele Uniunii Europene, prin care condamnă în termenii cei mai fermi posibile atacurile multiple și nediscriminatorii lansate de Hamas în Israel și deplânge profund pierderea de vieți omenești.

“UE solicită încetarea imediată a acestor atacuri și violențe lipsite de sens, care nu vor face decât să sporească și mai mult tensiunile pe teren și să submineze grav aspirațiile de pace ale poporului palestinian”, se arată în declarația difuzată.

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE remis CaleaEuropeană.ro, în declarație se arată că “UE este solidară cu Israelul, care are dreptul de a se apăra, în conformitate cu dreptul internațional, în fața unor astfel de atacuri violente și nediscriminatorii”.

UE reamintește importanța de a acționa în direcția unei păci durabile și sustenabile prin eforturi revigorate în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, conchide sursa citată.

De asemenea, în semn de solidaritate cu Israelul, pe sediul Comisiei Europene de la Bruxelles a fost proiectat sâmbătă seară drapelul israelian, în vreme ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avut și o convorbire telefonică cu președintele israelian Isaac Herzog.

Today, Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.

Israel has the right to defend itself – today and in the days to come.

The European Union stands with Israel. pic.twitter.com/qTngixfu78

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2023