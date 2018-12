Uniunea Europeană protejează patrimoniul cultural și luptă împotriva finanțării terorismului

UE protejează patrimoniul cultural cu noi reguli privind importul bunurilor culturale din țările terțe. Parlamentul European și statele membre au ajuns recent la un acord trialog pentru a combate importul și traficul ilegal de bunuri culturale. “Ne luptăm împotriva finanțării terorismului, a spălării banilor și vom proteja patrimoniul cultural”, a declarat Sabine Verheyen, deputat în Parlamentul European, care este raportorul din umbră al Grupului PPE în cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor.

Noul regulament al UE completează lacunele din legislația privind importul bunurilor culturale. Doar două măsuri specifice pentru Irak și Siria au fost în vigoare și o reglementare a exportului pentru bunuri culturale din UE. “În ciuda unor interese aflate în conflict, am reușit să atingem cele două obiective principale vizate de noul regulament: combaterea comerțului ilegal și asigurarea protecției patrimoniului cultural. A fost important să nu blocăm piața legală a comercianților europeni, a caselor de licitație și a muzeelor”, a declarat Santiago Fisas Ayxelà, deputat în Parlamentul European, raportor al Grupului PPE pentru Opinia Comitetului Culturii.

Noile norme prevăd interzicerea importului de bunuri culturale exportate ilegal pe teritoriul vamal al UE. Domeniul de aplicare include bunuri vulnerabile, cum ar fi produsele rezultate din săpături arheologice, elemente de monumente artistice sau istorice și părți dezmembrate din situri monument. Introducerea unui sistem de licențiere pentru importul acestor bunuri culturale vulnerabile care necesită dovada documentării și a originii va asigura o protecție mult mai mare și va împiedica criminalitatea organizată.

Pe acest subiect, Ramona Mănescu, europarlamentar PPE, membră a Comisiei de Afaceri Externe, a declarat: „De când Daesh s-a afirmat ca o amenințare majoră la adresa păcii și stabilității Orientului Mijlociu, am fost cu toții martorii unei agresiuni fără precedent asupra a tot ce înseamnă patrimoniu cultural și istoric al unei vaste regiuni. Teritoriul care a căzut sub controlul Daesh, din punct de vedere istoric și cultural, are o importanță deosebită la nivel mondial, bazinul râurilor Tigru și Eufrat reprezentând spațiul în care au apărut și s-au dezvoltat primele civilizații ale lumii. Este o istorie ce se întinde, fără întrerupere, pe mai mult de 10.000 de ani, care oferă zonei vechii Mesopotamii o bogăție a patrimoniului cultural și istoric fără egal. De această bogăție și de importanța ei la nivel mondial a profitat și Daesh, folosindu-se de siturile aflate în registrul UNESCO pentru a-și susține propaganda sa morbidă, pentru a-și exersa amestecul de ideologie răstălmăcită și barbarie, dar mai ales pentru a-și finanța activitățile teroriste din traficul ilegal cu obiecte de artă și piese aparținând patrimoniului cultural.”

„Bogăția istorică și culturală a vechii Mesopotamii a ajuns să genereze venituri anuale de peste 100 de milioane de dolari pentru Daesh prin traficul ilegal. Cei care acceptă să achiziționeze astfel de obiecte de pe piața neagră, susțin cu banii lor nu doar această organizație teroristă ci și o întreagă rețea globală de traficanți și crimă organizată. Colaborarea dintre Uniunea Europeană și țările din regiune în stoparea acestui trafic ilegal este foarte importantă, iar comunicarea și informarea reciprocă este un element cheie. Munca miilor de istorici și muzeografi din întreaga lume care încearcă să identifice obiectele traficate și să le recupereze este ușurată prin facilitarea accesului la informații și baze de date” a completat Ramona Mănescu.

