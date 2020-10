Uniunea Europeană și Regatul Unit reiau negocierile privind încheierea unui acord comercial post-Brexit

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit au fost deblocate după o convorbire telefonică, a treia din această săptămână, între negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru relațiile post-Brexit, Michel Barnier, și omologul britanic, David Forst, informează Politico Europe.

Potrivit unui comunicat al Downing Street, Marea Britanie este pregătită să ”primească echipa de negociere a UE la Londra pentru a relua negocierile, la finalul acestei săptămâni”.

Potrivit unui mesaj al lui David Frost pe Twitter, negocierile ”intensive” între cele două părți vor demara în după-amiaza zilei de joi și se vor desfășura în fiecare zi până la obținerea unui acord.

We have agreed that a basis for negotiations with the EU & @michelbarnier has been re-established. Intensive talks will happen every day & begin tomorrow afternoon, 22 October, in London.

Here is the UK statement & link to the agreed working methodology.https://t.co/2MLr8KrPfv

— David Frost (@DavidGHFrost) October 21, 2020