INTERNAȚIONAL
Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital
Uniunea Europeană și Singapore au organizat luni cea de a doua reuniune a Consiliului Parteneriatului digital la Bruxelles, reiterând intenția lor de a coopera într-o serie de domenii digitale, de la inteligența artificială (IA) la securitatea cibernetică și dincolo de aceasta.
Potrivit comunicatului oficial, ambele părți și-au reafirmat intenția de a spori competitivitatea reciprocă, de a stimula inovarea și de a modela normele și standardele digitale.
Consiliul Parteneriatului digital de astăzi, coprezidat de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen,și de ministrul dezvoltării digitale și informațiilor din Singapore, Josephine Teo, a salutat numeroasele angajamente active și realizări ale parteneriatului și a aliniat domeniile prioritare de cooperare la peisajul actual.
„A fost o plăcere să prezidăm în comun reuniunea de astăzi și să analizăm din nou modul în care UE și Singapore pot coopera cel mai bine pentru a stimula competitivitatea, reziliența și inovarea noastră comună pentru un viitor digital sigur”, a declarat Henna Virkkunen.
Comisia Europeană și Singapore au discutat în special despre domeniile în care ar trebui să se colaboreze în viitor în ceea ce privește:
- Inteligența artificială: reafirmarea importanței acordului administrativ privind colaborarea în domeniul siguranței IA și discutarea viitoarelor schimburi privind modelele lingvistice de IA, cum ar fi Consorțiul pentru o infrastructură digitală europeană al Alianței UE pentru tehnologii lingvistice (ALT-EDIC) și Sea-Lion din Singapore.
- Siguranța online și combaterea escrocheriilor: asigurarea faptului că abordăm în comun riscurile care decurg din platformele online, continuarea schimbului de opinii cu privire la cele mai bune modalități de protejare a consumatorilor și axarea pe protecția și capacitarea minorilor în mediul online, inclusiv pe potențialul instrumentelor de verificare a vârstei.
- Servicii de încredere: explorarea cazurilor de utilizare interoperabilă transfrontalieră a acreditărilor verificabile, cum ar fi sistemele de identitate digitală existente.
- Securitatea cibernetică: continuarea cooperării pentru a se asigura că ambele părți au o piață rezilientă din punct de vedere cibernetic, subliniind importanța acțiunilor bilaterale și multilaterale și recunoscând valoarea evaluării constante a riscurilor în materie de securitate cibernetică.
- Date: salutarea rolului cooperării reciproce în stimularea fluxurilor de date și analizarea modalităților de extindere a acesteia, precum și explorarea unei posibile cooperări în spațiile de date.
- Semiconductori și cuantici: exprimarea interesului pentru cercetarea colaborativă, de exemplu prin intermediul cadrului de cercetare Orizont, și salutarea investițiilor transfrontaliere în ecosistemul semiconductorilor.
Aceștia au salutat, de asemenea, Acordul privind comerțul digital semnat în mai 2025 între UE și Singapore. Acest acord stabilește norme obligatorii care consolidează încrederea consumatorilor, asigură securitatea juridică pentru întreprinderi și elimină și previn barierele nejustificate din calea comerțului digital.
În general, Consiliul de parteneriat digital UE-Singapore va juca un rol important în consolidarea securității economice reciproce, în consolidarea capacității și a excelenței în cercetare și inovare și în consolidarea rezilienței în domeniul tehnologiilor critice, cum ar fi semiconductorii.
REPUBLICA MOLDOVA
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 1-9 decembrie.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat.
Discuțiile vor viza:
- aprofundarea dialogului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii;
- evoluțiile socio-economice din Republica Moldova și sprijinul bilateral;
- atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice;
- consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile.
În cadrul deplasării, ministrul Mihai Popșoi va participa la evenimentul public „Drumul euroatlantic al Moldovei: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Institutul Hudson, și va avea întrevederi cu formatori de opinie și reprezentanți ai unor centre analitice din Washington. De asemenea, va acorda interviuri pentru Fox News, CNN, Newsmax, Foreign Affairs și The Washington Post.
Pe data de 6 decembrie, viceprim-ministrul se va întâlni cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago și va vizita două companii gestionate de cetățeni ai Republicii Moldova.
În perioada 7–8 decembrie, Mihai Popșoi se va afla la Raleigh, Carolina de Nord, unde va avea întrevederi cu guvernatorul Josh Stein, secretarul de stat Elaine Marshall și va discuta cu cetățenii moldoveni stabiliți în regiune.
Republica Moldova și Carolina de Nord se bucură de un parteneriat solid și o cooperare exemplară care durează de peste 25 de ani.
INTERNAȚIONAL
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Industria de apărare a Rusiei a înregistrat o creștere substanțială a veniturilor anul trecut, în ciuda sancțiunilor occidentale și a prăbușirii exporturilor, susține raportul publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Creșterea vine pe fondul cererii explozive din partea armatei ruse, care alimentează războiul din Ucraina.
Potrivit raportului, „cele două companii rusești din Top 100, Rostec și United Shipbuilding Corporation, și-au majorat veniturile combinate din armament cu 23%, până la 31,2 miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor internaționale care au provocat o penurie de componente”. SIPRI notează că „cererea internă a fost suficientă pentru a compensa veniturile pierdute din cauza scăderii exporturilor de armament”.
Pentru a-și susține efortul militar, Rusia a produs în 2024 aproximativ 1,3 milioane de obuze de artilerie de 152 mm, o creștere de 420% față de 2022, precum și 700 de rachete balistice Iskander cu rază scurtă de acțiune.
La nivel mondial, veniturile industriei de armament au ajuns la 679 miliarde de dolari în 2024, un record și o creștere de 5,9%. Majoritatea creșterii provine din Europa și SUA, însă, pentru prima dată, nouă companii din primele 100 sunt din Orientul Mijlociu. Cererea este alimentată de războaiele din Ucraina și Gaza și de reînarmarea accelerată a Europei.
Două companii și-au dublat veniturile, respectiv Czechoslovak Group, pe fondul inițiativei Pragăi de a furniza muniție Ucrainei, și SpaceX, compania lui Elon Musk, care a intrat pentru prima dată în topul SIPRI al producătorilor globali de armament.
Pentru a răspunde cererii tot mai mari, 17 companii europene au creat noi subsidiare, au achiziționat alte afaceri sau au deschis noi fabrici și linii de producție.
SIPRI avertizează, însă, că restricțiile Chinei asupra exporturilor de materii prime ar putea frâna ritmul reînarmării europene, prin blocaje de aprovizionare. Mai multe companii europene, între care Leonardo și Thales, au identificat explicit acest risc.
„Penuriile actuale vor continua să prelungească timpii de producție și să crească costurile de achiziție, care în unele cazuri sunt deja mult peste buget”, avertizează raportul.
Cele mai mari cinci companii americane și-au majorat veniturile pentru prima dată din 2018, însă se confruntă cu întârzieri masive și depășiri de costuri, în special în programele Lockheed Martin.
Programul F-35 a suferit întârzieri de aproape 238 de zile per avion în 2024, afectând state europene precum Danemarca, Norvegia și Belgia.
Programul submarinelor Columbia-class, destinat Marinei SUA, este estimat la 17 miliarde de dolari peste buget și are deja un decalaj de cel puțin 16 luni pentru prima navă.
Aceste întârzieri duc la „redirecționarea și mai multor resurse ale guvernului [american] de la alte priorități de cheltuieli și subminează planificarea bugetară și militară pe termen lung”, avertizează SIPRI.
INTERNAȚIONAL
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit The Guardian.
„Trebuie să confruntăm realitatea că Brexitul a afectat semnificativ economia noastră”, a afirmat premierul Regatului Unit într-un discurs dedicat situației economice.
El a insistat că țara trebuie să facă pași către o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, acceptând cu maturitate că acest proces va presupune inevitabile compromisuri.
„Trebuie să facem pași spre o relație mai apropiată cu UE și trebuie să fim maturi în legătură cu acest lucru, să acceptăm că acest proces va presupune compromisuri. Același lucru se aplică relațiilor noastre comerciale cu restul lumii și, așa cum ați văzut deja cu acest guvern, există acorduri care pot fi încheiate dacă ești dispus să construiești relații”, a adăugat Starmer.
De asemenea, premierul britanic a arătat că guvernul a reușit deja să construiască parteneriate solide cu SUA, India și Uniunea Europeană și că acest demers va continua.
„Asta am făcut cu SUA, asta am făcut cu India și asta am făcut cu UE și vom continua să facem acest lucru Vom continua să respingem stagnarea, să confruntăm realitatea și să ne luăm viitorul în propriile mâini”, a subliniat Starmer.
La 5 iunie 1975, cetățenii britanici s-au pronunțat printr-un ”Da” răsunător pentru Europa. 17.378.581 (67.23%) au votat pentru rămânerea în Comunitatea Europeană, strămoșul Uniunii Europene, comparativ cu 8.470.073 (32.77%), cei care s-au pronunțat împotrivă.
După un travaliu al negocierilor care a durat ani, ieșirea oficială a Regatului Unit din Uniunea Europeană s-a produs la 31 ianuarie 2020, după ora Bruxelles-ului, 1 februarie 2020, după ora Londrei, cu addendumul că a existat o perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2020, care a permis acestei țări să se bucure de piața unică și uniunea vamală
