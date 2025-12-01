Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital

Uniunea Europeană și Singapore au organizat luni cea de a doua reuniune a Consiliului Parteneriatului digital la Bruxelles, reiterând intenția lor de a coopera într-o serie de domenii digitale, de la inteligența artificială (IA) la securitatea cibernetică și dincolo de aceasta.

Potrivit comunicatului oficial, ambele părți și-au reafirmat intenția de a spori competitivitatea reciprocă, de a stimula inovarea și de a modela normele și standardele digitale.

Consiliul Parteneriatului digital de astăzi, coprezidat de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen,și de ministrul dezvoltării digitale și informațiilor din Singapore, Josephine Teo, a salutat numeroasele angajamente active și realizări ale parteneriatului și a aliniat domeniile prioritare de cooperare la peisajul actual.

„A fost o plăcere să prezidăm în comun reuniunea de astăzi și să analizăm din nou modul în care UE și Singapore pot coopera cel mai bine pentru a stimula competitivitatea, reziliența și inovarea noastră comună pentru un viitor digital sigur”, a declarat Henna Virkkunen.

Comisia Europeană și Singapore au discutat în special despre domeniile în care ar trebui să se colaboreze în viitor în ceea ce privește:

Inteligența artificială: reafirmarea importanței acordului administrativ privind colaborarea în domeniul siguranței IA și discutarea viitoarelor schimburi privind modelele lingvistice de IA, cum ar fi Consorțiul pentru o infrastructură digitală europeană al Alianței UE pentru tehnologii lingvistice (ALT-EDIC) și Sea-Lion din Singapore.

Siguranța online și combaterea escrocheriilor: asigurarea faptului că abordăm în comun riscurile care decurg din platformele online, continuarea schimbului de opinii cu privire la cele mai bune modalități de protejare a consumatorilor și axarea pe protecția și capacitarea minorilor în mediul online, inclusiv pe potențialul instrumentelor de verificare a vârstei.

Servicii de încredere: explorarea cazurilor de utilizare interoperabilă transfrontalieră a acreditărilor verificabile, cum ar fi sistemele de identitate digitală existente.

Securitatea cibernetică: continuarea cooperării pentru a se asigura că ambele părți au o piață rezilientă din punct de vedere cibernetic, subliniind importanța acțiunilor bilaterale și multilaterale și recunoscând valoarea evaluării constante a riscurilor în materie de securitate cibernetică.

Date: salutarea rolului cooperării reciproce în stimularea fluxurilor de date și analizarea modalităților de extindere a acesteia, precum și explorarea unei posibile cooperări în spațiile de date.

Semiconductori și cuantici: exprimarea interesului pentru cercetarea colaborativă, de exemplu prin intermediul cadrului de cercetare Orizont, și salutarea investițiilor transfrontaliere în ecosistemul semiconductorilor.

Aceștia au salutat, de asemenea, Acordul privind comerțul digital semnat în mai 2025 între UE și Singapore. Acest acord stabilește norme obligatorii care consolidează încrederea consumatorilor, asigură securitatea juridică pentru întreprinderi și elimină și previn barierele nejustificate din calea comerțului digital.

În general, Consiliul de parteneriat digital UE-Singapore va juca un rol important în consolidarea securității economice reciproce, în consolidarea capacității și a excelenței în cercetare și inovare și în consolidarea rezilienței în domeniul tehnologiilor critice, cum ar fi semiconductorii.