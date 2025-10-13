INTERNAȚIONAL
Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii toți ostaticii rămați în Fâșia Gaza, nemaiavând în prezent sub controlul său niciun captiv în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, transmite EFE, potrivit Agerpres.
De asemenea, în Orientul Mijlociu a ajuns în această dimineață și președintele american Donald Trump. Înainte de a se îmbarca spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că este optimist și că „pacea a venit în Gaza”.
„Este pentru prima dată când văd că toată lumea este unită. Toți sunt de acord cu această înțelegere. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a spus președintele american, adăugând că „războiul s-a terminat”.
Întrebat dacă este încrezător că încetarea focului va fi respectată, Trump a afirmat: „Da, cred că va rezista. Oamenii s-au săturat. A durat secole”, scrie Euronews.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat, subliniind că întoarcerea ostaticilor israelieni reprezintă „un moment de bucurie pură” pentru familiile acestora și un prilej de ușurare pentru întreaga comunitate internațională.
„Înseamnă că o pagină poate fi întoarsă. Un nou capitol poate începe. Europa sprijină pe deplin planul de pace negociat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia. Finalizarea acordului care pune capăt războiului astăzi la Sharm el-Sheikh va fi o etapă istorică”, a scris von der Leyen, pe X.
The return of the Israeli hostages is a moment of pure joy for those families.
And a moment of relief for the entire world.
It means that a page can be turned. A new chapter can begin.
Europe fully supports the peace plan brokered by the United States, Qatar, Egypt, and…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025
Von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la succesul acordului cu toate instrumentele disponibile, oferind în mod special sprijin pentru guvernanță și pentru reformarea Autorității Palestiniene.
„Vom fi o forță activă în cadrul Grupului Donatorilor pentru Palestina și vom furniza finanțare din partea UE pentru reconstrucția Gazei”, a adăugat aceasta.
La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că eliberarea ostaticilor reprezintă un succes major pentru diplomație și o etapă crucială în direcția păcii, menționând că președintele american Donald Trump a făcut posibilă această realizare.
„Ziua de astăzi marchează un moment rar de speranță în Orientul Mijlociu. Asigurarea păcii în Gaza va fi extrem de complexă. Pentru a avea succes, planul de pace necesită un sprijin internațional puternic. UE este pregătită să își aducă contribuția. Miercuri, se va relua o misiune civilă de monitorizare a trecerii frontierei între Gaza și Egipt. Această misiune poate juca un rol important în sprijinirea încetării focului”, a scris Kallas, pe X.
Today marks a rare moment of hope in the Middle East.
The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible.
Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2)
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va fi implicată în fiecare etapă a planului președintelui Trump, alături de partenerii arabi pe care i-a sprijinit în eforturile de mobilizare.
„Împărtășesc bucuria familiilor și a poporului israelian, întrucât șapte ostatici tocmai au fost predați Crucii Roșii. Echipa mea și cu mine ne-am întâlnit recent cu părinții lor. Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal sunt în siguranță. În curând, vor fi liberi. Odată cu eliberarea lor – și a celorlalte treisprezece ostatici așteptați în această dimineață – pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Gaza și pentru regiune”, a scris Macron, pe X.
I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents.
Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025
Armata va duce ostaticii la baza Reim, situată lângă granița cu Fâșia Gaza, pe teritoriul israelian, unde li se va face o evaluare medicală și se vor putea reuni cu familiile lor.
Începând de astăzi, echipele CICR vor primi ostaticii reținuți în Gaza și îi vor preda autorităților israeliene. Într-o operațiune separată, echipele CICR vor transfera deținuți palestinieni reținuți în centre de detenție israeliene către Gaza și Cisiordania.
De asemenea, CICR a menționat că „va facilita transferul rămășițelor celor decedați pentru ca familiile să îi poată înmormânta pe cei dragi cu demnitate”.
INTERNAȚIONAL
MAE salută acordul ”istoric” din Orientul Mijlociu: ”Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate și speranță după eliberarea mai multor ostatici în Gaza, în urma semnării acordului istoric de încetare a focului în Orientul Mijlociu.
„Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi, după ce ostaticii au fost eliberați după mai bine de doi ani de capitivitate în Gaza. Împărtășim bucuria lor”, a declarat ministrul. Aceasta a subliniat că printre persoanele eliberate se află și un cetățean israelian cu rădăcini românești, Guy Gilboa-Dalal.
Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi, după ce ostatici au fost eliberați după mai bine de doi ani de captivitate în Gaza. Împărtășim bucuria lor. Suntem, de asemenea, ușurați că printre cei întorși se află și un cetățean israelian cu rădăcini de familie…
— Toiu Oana (@oana_toiu) October 13, 2025
Oana Țoiu a adăugat că veștile de astăzi marchează „finalizarea unei etape critice în acordul privind încetarea focului”, exprimându-și speranța că „și ceilalți ostatici vor fi eliberați curând”.
Șefa diplomației române a subliniat că lumea poate spera acum „la o tranziție către pace și reconstrucție, pe baza planului mediat de SUA, Qatar, Egipt și Turcia și susținut de țările din regiune și de Europa”.
„România salută finalizarea în cursul zilei de azi, la Sharm El Sheikh, a acordului istoric care pune capăt războiului. România va rămâne un partener activ și un susținător al procesului de pace din Orientul Mijlociu”, a conchis ministrul Oana Țoiu.
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii toți ostaticii rămați în Fâșia Gaza, nemaiavând în prezent sub controlul său niciun captiv în viață.
Citiți și: Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”
De asemenea, în Orientul Mijlociu a ajuns în această dimineață și președintele american Donald Trump. Înainte de a se îmbarca spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că este optimist și că „pacea a venit în Gaza”.
INTERNAȚIONAL
Șefa diplomației UE efectuează o nouă vizită de lucru la Kiev: Rezistența ucrainenilor necesită sprijinul nostru deplin
Înaltul Reprezentant al UE pentru politică de securitate și afaceri externe, Kaja Kallas, a ajuns în această dimineață la Kiev, pentru a discuta cu autoritățile ucrainene despre sprijinul financiar și militar al Uniunii Europene, dar și cu privire la securitatea sectorului energetic al Ucrainei, în contextul începerii sezonului rece.
De asemenea, șefa diplomației UE a anunțat că pe agenda discuțiilor se află și „tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război comise.”
„Ucrainenii inspiră lumea cu curajul lor. Rezistența lor necesită sprijinul nostru deplin”, a transmis înaltul oficial european la sosirea în Ucraina.
Ukrainians inspire the world with their courage.
Their resilience calls for our full support.
I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
În urmă cu trei săptămâni, președinta Comisiei Europene a prezentat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, urmând ca acesta să fie adoptat și de statele UE.
Citiți și: Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”
Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.
Liderii europeni au promis că vor menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.
Totuși, oficiali europeni au recunoscut sub protecția anonimatului că cele mai eficiente măsuri ar fi posibile doar dacă Statele Unite ar accepta restricții economice mai dure și o aplicare mai strictă.
REPUBLICA MOLDOVA
Dorin Recean anunță că nu va mai fi prim-ministru în noul Guvern al R. Moldova: Am avut un mandat clar de a asigura securitatea și ordinea constituțională
Prim-ministrul Republicii Dorin Recean a anunțat luni că nu va continua în funcție după instalarea noului cabinet guvernamental și că își va încheia mandatul de prim-ministru odată cu desemnarea Guvernului ca urmare a alegerilor parlamentare.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care este în același timp și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, câștigător al alegerilor parlamentare.
“Sunt onorat de încrederea pe care PAS mi-o oferă și intenția partidului de a-mi oferi mandatul de prim-ministru în continuare. Însă decizia mea – o decizie personală – este alta. M-am implicat acum 2 ani și jumătate cu un mandat foarte clar – un mandat de a asigura securitatea și ordinea constituțională. Nu am avut niciodată intenția să rămân în politică. Mandatul meu se încheie aici, odată cu această nouă etapă în care intră țara noastră. Sper că ceea ce am reușit să facem împreună va așeza Moldova în rândul statelor puternice ale lumii. Iar pentru aceasta este nevoie ca următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică. Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern, desigur, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a declarat Recean, potrivit TVR Moldova.
Dorin Recean este prim-ministru al Republicii Moldova din luna februarie 2023.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Recean s-a aflat pe locul doi în lista candidaților PAS la funcția de deputat.
Anterior, Recean a deținut funcția de consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, cea de secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS) și a fost ministru de interne în Guvernul Filat.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Dan Motreanu a co-semnat și votat în PE un amendament prin care țările UE trebuie să se asigure că produsele europene au prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agroalimentare
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
MAE salută acordul ”istoric” din Orientul Mijlociu: ”Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”
Comerțul UE-Ucraina: Consiliul UE decide reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse agroalimentare
Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”
Franța: Premierul Sébastien Lecornu își prezintă marți declarația de politică generală în Parlament, pe fondul presiunilor pentru suspendarea reformei pensiilor
Șefa diplomației UE efectuează o nouă vizită de lucru la Kiev: Rezistența ucrainenilor necesită sprijinul nostru deplin
Cu câteva săptămâni înainte de COP30, comisarul european pentru climă critică Beijingul că nu face suficient pentru combaterea schimbărilor climatice
Dorin Recean anunță că nu va mai fi prim-ministru în noul Guvern al R. Moldova: Am avut un mandat clar de a asigura securitatea și ordinea constituțională
Noul ambasador al Israelului la UE pledează pentru ridicarea sancțiunilor europene împotriva țării sale, în contextul armistițiului în Gaza: „Prețuim foarte mult relația noastră cu UE”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- ROMÂNIA1 week ago
DOCUMENT Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni