Uniunea Europeană accelerează negocierile pentru finalizarea acordului de liber schimb cu India, după progrese notabile la Bruxelles

Uniunea Europeană își intensifică discuțiile cu India privind un acord de liber schimb (FTA) și vor continua negocierile fără întrerupere, după ce au înregistrat progrese în cadrul rundei de discuții desfășurate săptămâna trecută la Bruxelles, a anunțat luni Comisia Europeană, relatează Politico.

„Echipele vor continua să lucreze într-un ritm intens în săptămânile următoare, iar angajamentul la nivelul negociatorilor-șefi va avea loc într-o manieră continuă, atât virtual, cât și în format fizic”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru comerț al Comisiei, Olof Gill, într-un răspuns transmis publicației POLITICO.

Potrivit acestuia, negociatorii au obținut „anumite progrese” în privința capitolelor rămase deschise și au reușit să închidă dosarul privind regulile sanitare și fitosanitare — un subiect adesea delicat, care reglementează comerțul cu produse agricole.

Dialogul politic la nivel înalt va continua între comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și ministrul indian al comerțului, Piyush Goyal. Deocamdată, nu este planificată o nouă rundă completă de negocieri, întrucât ambele părți urmăresc să finalizeze acordul până la sfârșitul acestui an.

„Negociatorii au avut, de asemenea, discuții detaliate privind interesele lor ofensive și defensive în ceea ce privește accesul pe piețele de bunuri, atât în sectorul industrial, cât și în cel agricol”, a adăugat Gill.

Ritmul negocierilor s-a accelerat după ce președintele american Donald Trump a impus Indiei, în august, un tarif de 50% pentru achizițiile sale de energie din Rusia — o măsură care a provocat un șoc guvernului condus de Narendra Modi. În condițiile în care și Uniunea Europeană se confruntă cu un tarif american de bază de 15%, ambele blocuri economice caută să-și diversifice parteneriatele comerciale.

Pentru a da un impuls suplimentar negocierilor, secretarul indian pentru comerț, Rajesh Agrawal, s-a deplasat la Bruxelles săptămâna trecută, unde s-a întâlnit cu Sabine Weyand, cea mai înaltă funcționară a UE în domeniul comerțului. Potrivit agenției de presă indiene PTI, întâlnirea a avut drept scop „accelerarea progresului” în vederea încheierii mult așteptatului acord comercial.