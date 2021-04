Uniunea Europeană va oferi Indiei asistență sanitară de urgență pentru a ajuta această țară să depășească valul agresiv al pandemiei provocat de o nouă variantă de COVID-19

Comisia Europeană se coordonează cu statele membre UE care și-au arătat disponibilitatea de a trimite urgent medicamente și oxigen Indiei, țară care se confruntă cu un val agresiv al pandemiei de COVID-19 provocat de o nouă variantă a SARS-CoV-2.

”Suntem pregătiţi să oferim ajutor. Uniunea Europeană îşi uneşte resursele pentru a răspunde rapid cererii de asistenţă prin Mecanismul European de Protecţie Civilă”, a anunţat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe Twitter.

