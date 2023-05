Uniunea piețelor de capital: Comisia Europeană propune noi norme care să îi protejeze pe investitorii individuali, atribuind un rol central intereselor consumatorilor

Politicile lumii democratice față de China trebuie să se schimbe pentru că Beijingul și-a schimbat abordarea, a atenționat vineri, la Hiroshima, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei sesiuni de lucru a summitului G7 consacrată politicii externe și de securitate a țărilor G7 și a Uniunii Europene. În același timp, șefa Comisiei Europene, care a prezentat recent principiile unei noi abordări europene față de China și l-a însoțit pe președintele francez Emmanuel Macron la Beijing, a apreciat că “decuplarea de China nu este în interesul nostru“.

China a trecut de la “reformă și deschidere” la “securitate și control”, a spus von der Leyen, conform unui extras din intervențiile sale și difuzat de Comisia Europeană.

“China a devenit mai represivă acasă și mai asertivă în străinătate, în special în vecinătatea sa. Iar China a încheiat o “prietenie nelimitată” cu Rusia în ajunul invaziei brutale din Ucraina. În același timp, decuplarea de China nu este nici viabilă, nici în interesul nostru“, a spus ea.

Our policies towards China need to change because China is changing.

Decoupling from China is neither viable nor in our interest.

Leaders united behind the idea of de-risking, but not decoupling ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2023