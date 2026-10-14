Universitatea din București lansează cel mai modern studio de televiziune și de podcast dotat cu regie proprie al unei universități din România. Studenții vor desfășura activități de clasă în acest studio

Universitatea din București (UB) lansează, începând cu anul universitar 2026 – 2027, Studioul de Creație Multimedia, unde se desfășoară activități de clasă pentru studenții mai multor facultăți din cadrul UB, în special pentru cei de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC). Investiția se ridică la peste 500.000 de lei și provine din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și dintr-o sponsorizare Raiffeisen Bank, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Noul spațiu a fost conceput pentru a permite desfășurarea unor activități specifice profesiilor de jurnalist radio și jurnalist TV, prin utilizarea celor mai noi tehnologii aflate la dispoziția industriei media. Studioul beneficiază, printre altele, de pupitru și ecran LED, de un sistem multicameră 4K, de regie proprie și de infrastructură pentru streaming și distribuție video, de sisteme profesionale de înregistrare și mixare audio, de un sistem intercom, precum și de iluminare LED controlată automat.

Studioul este gândit, în același timp, ca un spațiu de învățare aplicată, în care activitățile desfășurate în cadrul cursurilor și seminarelor să poată fi completate prin experiențe practice și prin dezvoltarea unor produse editoriale reale. În acest fel, infrastructura tehnologică devine un instrument prin care pregătirea academică poate fi conectată mai strâns la transformările rapide din jurnalism, televiziune, producția video, podcasting și comunicarea digitală.

„Prin Studioul de Creație Multimedia, Universitatea din București își consolidează încă o dată poziția de lider al învățământului superior, aceasta adăugându-se unei serii lungi de investiții pe care universitatea le-a făcut în ultimii ani și care pune la dispoziția studenților și cadrelor didactice spații de lucru moderne și dotate cu echipamente de lucru care să asigure cea mai înaltă calitate a actului didactic. Fie că vorbim de renovarea Palatului UB și a Campusului Panduri, de construirea unui nou cămin în Complexul «Grozăvești» sau de refuncționalizarea Grădinii Casei Universitarilor, Universitatea din București arată încă o dată că în spatele cifrelor care dovedesc că studenții noștri au cea mai înaltă rată de angajabilitate se află o strategie și o preocupare constantă deopotrivă a conducerii UB, cât și a cadrelor didactice și a cercetărilor.”, a declarat rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda.

„Noul studio media al Universității din București este un exemplu foarte concret despre cum investițiile în infrastructură pot deveni resurse reale pentru învățare. Prin proiectul „EDIS – Ecosistem Digital pentru Învățare Sustenabilă la Universitatea din București” și prin parteneriatele care au contribuit la realizarea acestui spațiu, am urmărit să creăm un mediu în care tehnologia să susțină activitățile didactice, experimentarea și dezvoltarea de competențe relevante pentru profesiile actuale. Pentru studenți și cadre didactice, acest studio va deveni un excelent instrument de învățare, iar pentru Direcția Comunicare și Relații Publice a UB, un sprijin în producția și promovarea activităților academice pe care cadrele didactice și cercetătorii le desfășoară zi de zi”, a declarat prorectorul UB pentru proiecte de dezvoltare și învățare continuă, prof. univ. dr. Lucian Ciolan.

Realizarea Studioului de Creație Multimedia a fost coordonată și implementată de Direcția Comunicare și Relații Publice a Universității din București, cu finanțare din Fondul de Dezvoltare Instituțională al Ministerului Educației și Cercetării, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin proiectul „EDIS – Ecosistem Digital pentru Învățare Sustenabilă la Universitatea din București”, precum și dintr-o sponsorizare din partea Raiffeisen Bank oferită prin Fundația „Virtute et Sapientia” a Universității din București.

O galerie foto de la una dintre activitățile de curs organizate pentru studenții Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a UB în Studioul de Creație Multimedia se găsește aici.