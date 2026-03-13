Universitatea din București lansează seria de conferințe „Știința la scenă deschisă” cu o primă ediție dedicată microbiomului

Universitatea din București (UB) anunță lansarea seriei de conferințe „Știința la scenă deschisă” și organizează marți, 17 martie 2026, prima ediție a acestui nou proiect al Universității din București dedicat apropierii publicului larg de cultura științifică. Evenimentul o va avea invitată pe prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, cercetătoare și cadru didactic la UB, care va susține conferința „90% microbi. Cine are grijă de cine? Lecții pentru sănătatea noastră și a Planetei”.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, conferința este organizată de Universitatea din București, prin Direcția Comunicare și Relații Publice, în colaborare cu Asociația „SciPublic Forum” și va avea loc în Sala „Media” a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București începând cu ora 18:00.

Participarea la conferință este gratuită, în limita a 120 de locuri, și se realizează pe baza unei rezervări prealabile aici, evenimentul fiind deschis publicului larg. Conferința face parte din Programul de Comunicare a Științei, proiect în care Universitatea din București organizează conferințe tematice, dezvoltă serii multimedia de popularizare a cercetării – „Doza UB de știință”, „microSCOP: cercetător UB la microfon”, „Proiect sub lupă”, „Întâlnirile ICUB” sau „discuții cu SKEPSIS” și realizează conținut editorial – articole, interviuri, reportaje audio / video pe platformele proprii.

Într-un format accesibil și ancorat în realitățile prezentului, prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc invită publicul într-o călătorie fascinantă în lumea invizibilă a microbiomului, acel univers microscopic care trăiește în interiorul și în jurul nostru și care ne influențează profund sănătatea și starea de bine.

Conferința va arăta cum microorganismele au modelat evoluția vieții pe Pământ, iar echilibrul dintre microorganisme și organismul-gazdă este un element esențial al sănătății individuale și colective. Dincolo de informațiile științifice, întâlnirea propune o schimbare de perspectivă: trecerea de la ideea că omul este separat și dominant în raport cu natura, la o viziune integrativă de tip „One Health”, în care sănătatea umană, sănătatea animalelor și echilibrul mediului sunt strâns interconectate.

În contextul creșterii rezistenței la antibiotice, al dezechilibrelor ecologice și al apariției unor noi agenți patogeni, înțelegerea relației noastre cu microorganismele devine o necesitate pentru a cultiva comportamente informate și responsabile, esențiale într-o lume aflată în permanentă schimbare.

Evenimentul va fi moderat de Ada Roseti, expertă în comunicarea științei, fondatoare a Asociației „SciPublic Forum” și inițiatoarea competiției „Games of Science”.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc este biolog specializat în microbiologie și imunologie, cadru didactic la Facultatea de Studii Interdisciplinare a UB și prorector pentru Cercetare în cadrul Universității din București. Din această poziție, prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc coordonează, din 2019, activitatea de cercetare științifică a instituției și a Institutului de Cercetare al Universității din București (ICUB).

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc și-a început cariera de cercetare în 1997, ca biolog în cadrul laboratorului Vibrio al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „I. Cantacuzino” din București. A fost bursieră a Institutului „Pasteur“ din Paris și a Institutului „Pasteur” din Bangui, iar în 2005 și-a susținut teza de doctorat pe tema interacțiunii dintre paraziți şi statutul imunitar al gazdei. În calitate de manager național a contribuit la includerea României în Rețeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenței la Antibiotice (EARSS). Activează neîntrerupt din 2003 la Universitatea din București, perioadă în care, în paralel cu activitatea didactică, a coordonat numeroase granturi de cercetare cu finanțare internă și externă și a fost membră în echipele a peste 50 de proiecte de cercetare, naționale și internaționale. Principalele direcții de cercetare sunt investigarea rezervoarelor de virulență și rezistență la antibiotice din sectorul clinic și din mediu, studiul interrelațiilor gazdă-agent infecțios, al rolurilor microbiotei în diferite patologii și al imunității antiinfecțioase; dezvoltarea unor metode rapide de diagnostic microbiologic sau dezvoltarea și evaluarea unor noi strategii antimicrobiene, cu aplicații în domeniul biomedical și în ecologie.

Conferințele UB „Știința la scenă deschisă”

Seria de conferințe „Știința la scenă deschisă” este organizată de Direcția Comunicare și Relații Publice a Universității din București în colaborare cu Asociația „SciPublic Forum” și își propune să rupă barierele tradiționale dintre mediul academic și publicul larg, oferind un spațiu în care specialiști din diverse domenii să aducă în discuție subiecte de actualitate.

Invitații conferințelor sunt profesori, cercetători și personalități din lumea diferitelor științe. Încurajând conexiunea autentică dintre comunitatea academică și publicul larg, seria de conferințe nu doar „explică” știința, ci o prezintă ca pe un spectacol al cunoașterii, în care temele fundamentale ale realității sunt trecute prin filtrul argumentelor solide, iar publicul este invitat să participe activ la discuție.

Evenimentul este structurat într-un format dinamic, gândit pentru a facilita atât înțelegerea temei, cât și dialogul autentic cu publicul.

Conferința va debuta cu o prelegere de aproximativ 20 de minute dedicată clarificării conceptelor esențiale, urmată de o primă sesiune scurtă de întrebări, de 5 minute, menită să fixeze ideile-cheie. În continuare, invitații vor propune o secțiune aplicată, de aproximativ 15 minute, în care conceptele discutate vor fi ilustrate prin exemple concrete, studii de caz sau situații relevante pentru viața de zi cu zi. Evenimentul se va încheia cu o amplă sesiune de întrebări și răspunsuri, de aproximativ 40 de minute, încurajând participarea activă a publicului și aprofundarea temelor de interes.

Seria de conferințe „Știința la scenă deschisă” reafirmă angajamentul Universității din București de a facilita accesul publicului larg la știință de calitate și de a educa, inspira și conecta românii și vine într-un moment în care dezbaterile despre rolul științei în societate – de la provocări globale precum schimbările climatice și sănătatea publică, până la gândire critică și democrație – sunt esențiale pentru formarea unor cetățeni informați și responsabili. În acest scop, Universitatea din București a inițiat un amplu proiect, Programul de Comunicare a Științei, care urmărește promovarea activității științifice a comunității academice și facilitarea dialogului dintre cercetători și publicul larg. Printre inițiativele din cadrul acestui program se numără organizarea de conferințe tematice, dezvoltarea unor serii multimedia de popularizare a cercetării – „Doza UB de știință”, „microSCOP: cercetător UB la microfon”, „Proiect sub lupă”, „Întâlnirile ICUB” sau „discuții cu SKEPSIS”, precum și realizarea de conținut editorial – articole, interviuri, reportaje audio / video pe platformele proprii.