Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău va beneficia de 6,3 milioane euro, finanțare nerambursabilă, din programul Regio

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a găzduit și moderat joi, 13 mai 2021, împreună cu omologul grec, Nikos Dendias, videoconferința informală a miniștrilor afacerilor externe din statele UE, avându-i ca invitați speciali pe miniștrii afacerilor externe ai Republicii Albania, Olta Xhaçka, și Republicii Macedonia de Nord, Bujar Osmani.

De asemenea, la reuniune au mai participat reprezentanți ai instituțiilor europene: Stefano Sannino, secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externă, și Miroslav Lajčák, reprezentantul special al UE pentru Dialogul Belgrad-Priștina și alte aspecte regionale din Balcanii de Vest.

„Mă bucur să fiu co-gazda pentru această discuție valoroasă și oportună de astăzi cu Nikos Dendias și colegii noștri europeni cu privire la perspectivele Albaniei și ale Macedoniei de Nord de a avansa pe drumul lor spre UE. România susține pe deplin extinderea ca politică strategică a UE, în privința căreia trebuie să acționăm și să dăm rezultate în unitate”, a transmis ministrul Bogdan Aurescu pe contul de Twitter.

Glad to co-host a valuable&timely discussion today w/FM🇬🇷 @NikosDendias, our 🇪🇺colleagues on perspectives of Albania &R.North Macedonia to advance on their path to EU. RO🇷🇴 fully backs enlargement as strategic EU policy, on which we must act&deliver in unity @xhacka_olta @Bujar_O pic.twitter.com/bY2EUP44Hi

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) May 13, 2021