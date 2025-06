UNRWA denunță mecanismul de ajutor umanitar susținut de SUA în Gaza: O abominație care umilește și degradează oamenii disperați

În timp ce liderii „se reunesc la Haga pentru summitul NATO, Rusia trimite un mesaj de teroare și de respingere a păcii”, a acuzat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

Russian strike on Dnipro. An ordinary passenger train was damaged, as were schools and kindergartens, a hospital, and a clinic. There are killed and injured people.

While leaders gather in The Hague for the NATO summit, Russia sends a message of terror and rejection of peace. It… pic.twitter.com/sEnPyfjKNk

June 24, 2025