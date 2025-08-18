Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Michael Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, și cu reprezentanți ai Camerei de Comerț Americane în România (AmCham România), informează un comunicat oficial al Executivului.

La întâlnire au participat și membri ai echipei guvernamentale, respectiv Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-ministrului, Dragoș Hotea, secretar de stat, și Raul Gutin, consilier de stat.

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România), una dintre cele mai active organizații de afaceri din țară, reprezintă interesele a 600 de companii membre, active în peste 30 de sectoare economice.

Rolul întrevederii a fost acela de a identifica modalități concrete de consolidare și diversificare a cooperării economice în cadrul relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii, într-un context economic și geopolitic în care parteneriatul strategic și investițiile joacă un rol important.

Reprezentanții mediului de afaceri american și-au exprimat înțelegerea față de situația fiscal-bugetară actuală a României și au subliniat nevoia ca reformele structurale profunde să fie lansate fără întârziere. Aceștia au remarcat reacțiile pozitive ale piețelor internaționale după adoptarea primului pachet de măsuri fiscale și au transmis că vor urmări cu interes următoarele etape ale procesului de reformă.

Totodată, companiile americane au subliniat importanța predictibilității și a stabilității politice pentru menținerea investițiilor existente și atragerea unora noi, precum și nevoia ca autoritățile să promoveze un plan clar și coerent de susținere a investițiilor private. Dintre domeniile cu potențial de poziționare strategică a Românei ca lider regional, reprezentanții AmCham au menționat tehnologiile de vârf, cybersecurity, stimularea cercetării-dezvoltării-inovării și printr-un sistem tip Patent Box, precum și asumarea de proiecte strategice intersectoriale, de scară mare, cum este AI Giga Factory.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii au vizat o serie de domenii cheie pentru dezvoltarea economică: digitalizarea administrației, sistemul de sănătate, absorbția fondurilor europene, industria agricolă, precum și sprijinul pentru accederea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD): „Acest statut, alături de upgradarea pieței de capital, este esențial pentru atragerea de capital și investiții suplimentare”, mai subliniază Guvernul.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul Guvernului față de dialogul deschis cu mediul privat și a subliniat că investițiile și inițiativa antreprenorială sunt esențiale pentru creșterea economică sustenabilă. Totodată, a salutat propunerile formulate de reprezentanții companiilor americane și a asigurat că acestea vor fi luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor publice.

AmCham a informat, de asemenea, care sunt evenimentele economice și comerciale planificate în perioada următoare, atât în România, cât și în Statele Unite, inclusiv delegații de companii americane interesate de oportunitățile de pe piața românească.

Șeful Executivului a mulțumit Camerei de Comerț și reprezentanților companiilor americane pentru susținerea lor în ceea ce privește includerea României în programul Visa Waiver, evidențiind că aceasta va avea efecte pozitive și asupra relațiilor comerciale și economice bilaterale.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.

România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.